Военные РФ первыми в мире применяют робота в зоне СВО в Луганской Народной Республике.

Генеральный директор российской компании-разработчика роботов «Арго» Константин Багдасаров, сообщил российскому государственному информационному агентству «РИА Новости», что «Черепаха» была использована в Луганской Народной Республике. Его основные задачи - доставка боеприпасов и продовольствия. В частности, робот доставляет мины для минометных расчетов.

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Разработчики уточнили и то, что робот получил рабочее прозвище «Черепаха» из-за своей ограниченной скорости, так как комплекс был разработан для поддержки пеших солдат. В самом быстром режиме гаджет может передвигаться со скоростью до 10 км/ч. Робот может следить за радиометкой, которую несет группа солдат.

Аналитик американского центра Center for Naval Analyses Сэм Беннетт, объяснил, что, поскольку вооруженные беспилотники и артиллерия ставят под угрозу передвижение военных на линии фронта на Украине, логистические, снабженческие и эвакуационные службы рискуют быть обнаруженными и стать мишенью. Ранее Россия уже принимала на вооружение боевого робота «Маркер», который может автоматически распознавать и атаковать заранее намеченные цели.

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Война на Украине стала полигоном для испытания новых технологий, причем автономные системы получили широкое распространение. На этом фоне роль искусственного интеллекта и автономных систем в войне на Украине привлекает внимание всего мира.