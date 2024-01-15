Игра, которая стала популярной в 2014 году, позволяла игрокам стать известными и подняться по социальной лестнице.

Успешная мобильная игра Ким Кардашьян закрывается спустя почти десять лет после выхода.

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Ким Кардашьян совместно с разработчиком мобильных игр Glu запустила игру в 2014 году. Игра уже удалена из Apple App Store и Google Play Store. Однако существующие игроки смогут пользоваться ее функциями до 8 апреля 2024 года. В игре также появился новый таймер, отсчитывающий время до ее закрытия.





Kim Kardashian: Hollywood позволяла игрокам воплотить свои мечты о звездах А-листа, повышая свою известность и поднимаясь по социальной лестнице. В игре появлялись Ким Кардашьян и члены ее семьи Крис Дженнер, а также Хлоя Кардашьян. Эта бесплатная игра позволяла геймерам покупать внутриигровую валюту K-stars, чтобы заявить о себе с помощью мероприятий, модельного бизнеса и знакомств.

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Согласно отчету журнала US Magazine, мобильная игра преодолела первоначальный скептицизм после своего дебюта. Также сообщается, что игра смогла заработать более $160 млн.