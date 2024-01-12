На январь 2024 года компания TranscribeGlass владеет патентом, который находится в стадии рассмотрения.

Cтартап TranscribeGlass разработал AR смарт-очки для закрытых субтитров в режиме реального времени. Устройство было представлено на выставке CES 2024. Компания стремится помочь глухим, слабослышащим, пожилым и другим людям, желающим улучшить понимание устной речи с помощью субтитров в своей технике.

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Компания заявила, что устройство крепится к очкам и выдает субтитры прямо в поле зрения пользователя в режиме реального времени. Говоря о проблемах, то транскрипция не является на 100% точной, а зависит от громкости звука и четкости речи говорящего, что изменяет звук.

L-образный зажим для транскрипции можно прикрепить к любым рецептурным очкам или пустым оправам на любом глазу. При использовании этой модели не нужно напрягать глаза, достаточно просто посмотреть через очки, и в поле зрения появятся титры. Надписи отображаются при обнаружении звука, будь то при просмотре телевизора или прослушивании разговора.

На январь 2024 года команда также работает над созданием языковой модели перевода. В этом случае люди, использующие устройство, смогут получать доступ к переведенным титрам, например, во время путешествий за границу на незнакомых языках, что избавит их от необходимости пользоваться услугами переводчика.

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Устройство крепится к имеющимся очкам, калибруется с ними и устанавливает Bluetooth-соединение с телефоном. Оно работает локально на телефоне и поддерживает такие функции, как регулируемая скорость прокрутки и возможность перевода. Продукт получил положительный отклик в социальных сетях, а заявление компании стало вирусным и достигло 50 млн просмотров.