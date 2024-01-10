Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
devchidable
Китай запустил новый спутник для наблюдения за таинственными космическими явлениями
Этот новый спутник был создан специально для поиска всплесков рентгеновского излучения, исходящего от экстремальных космических объектов, таких как нейтронные звезды и черные дыры.

реклама

Китай успешно запустил новый рентгеновский спутник Einstein Probe с оптикой. Этот новый спутник был создан специально для поиска всплесков рентгеновского излучения, исходящего от экстремальных космических объектов, таких как нейтронные звезды и черные дыры.

реклама

Ракета-носитель Chang Zheng (Long March) 2C вывела спутник на 600-км низкую околоземную орбиту. Ракета стартовала с китайского космодрома Сичан. Через час после запуска Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC) подтвердила его успешность. Ожидается, что срок службы зонда составит не менее трех лет, в течение которых он будет искать переходные и интенсивные космические события.

Согласно пресс-релизу Европейским космическим агентством (ESA), космический аппарат будет обращаться вокруг Земли каждые 96 мин с орбитальным наклонением 29 градусов. Примечательно, что всего за три орбиты спутник сможет наблюдать практически все ночное небо.

Спутник оснащен двумя основными приборами: широкопольным рентгеновским телескопом (WXT) и последующим рентгеновским телескопом (FXT). Оптика WXT вдохновлена глазами омара и имеет модульную архитектуру, позволяющую полностью и эффективно просканировать небо. Для фокусировки света на детекторах используются сотни тысяч квадратных волокон. Такая конструкция придает спутнику уникальную пропускную способность, позволяя за один взгляд увидеть примерно десятую часть космоса.

Хотя у FXT более узкое поле зрения, он компенсирует это повышенной чувствительностью, улавливая более тонкие особенности обнаруженных рентгеновских источников. Такая синхронная работа двух приборов повышает способность спутника быстро реагировать и отслеживать астрономические явления в рентгеновском спектре.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Способность спутника выявлять новые источники рентгеновского излучения и наблюдать за их динамическими изменениями во времени имеет решающее значение для нашего понимания самых энергичных событий и процессов, происходящих в огромных просторах космоса. Образование интенсивных рентгеновских всплесков связано с несколькими экстремальными космическими явлениями, включая столкновения нейтронных звезд, взрывы сверхновых и гравитационные взаимодействия с черными дырами. Зонд может дать ценные сведения о физике, лежащей в основе этих энергичных процессов.

#китай #космос #devchidable #исследование #космичиские миссии #наук #chang zheng (long march) 2c #einstein probe
Источник: esa.int
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Релиз дистрибутива Solus 4.5 Resilience на базе Linux теперь доступен для загрузки
В США требует ввести санкции против компанию из ОАЭ, сотрудничающую с китайскими фирмами
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

"Ростех" планомерно возрождает легендарный завод России
8
К строящейся жемчужине Севморпути в рекордные сроки подведена ЖД магистраль
12
Россия начинает мегапроект по созданию сети высокоскоростных железных дорог задуманных при СССР
63
Строительство автомагистрали М-12 "Восток" запланировано до 2030 года
29
Первый полет экспериментального самолета X-65 запланирован на 2025 год
1
Украинские журналисты назвали секретный аэродром, на котором разместят базу для истребителей F-16
8
Майнеры начали готовиться к очередной криптовалютной лихорадке, закупая видеокарты в больших объемах
11
Siemens с Sony представляет систему для создания пространственного контента
+
AMD представила видеокарту Radeon RX 7600 XT 16 ГБ
+
Канада год назад выкупила для ВСУ NASAMS – Но переведенные за это 402 млн долларов "растворились"
1
MSI представила «читерский» монитор MEG 321URX для фанатов League of Legends с функцией скрытого ИИ
6
Румыния строит шоссе от своих портов к украинской границе
+
ВСУ заявили о перехвате ракеты "Кинжал" и показали фото боевой части
10
AMD представила новые бюджетные игровые процессоры Ryzen 7 8700G, Ryzen 5 8600G и Ryzen 5 8500G
3
Что известно о дроне-камикадзе Шахед 238, который по мнению зарубежных СМИ, уже доставлен в Россию
+
На Украине зафиксировано использование российской армией новейших моделей Герань-2
+
Компания Microchip Technology получит 162-миллионное финансирование от США
+
На месте легендарного Куйбышевского ГПЗ-4 построят самое высокое жилое здание Поволжья
1
Представлен Hub M3 от Aqara способный заменить популярные платформы для умного дома
4
Общий хешрейт сети Kaspa превысил 140 PH в секунду
1

Популярные статьи

Грандиозный саудовский проект "Neom" уже виден из космоса
26
Игровой ПК за 85 000р для юного геймера – как мне не дали отдохнуть 6 января, и чем всё закончилось
55
Что не так с игровыми OLED-мониторами
50
Максимально выгодный игровой компьютер для геймера с почти пустым кошельком в январе 2024 года
13
10 забытых шутеров прошлого с потрясающим геймлеем, в которые стоит поиграть в 2024 году, часть 11
2
"Немая ярость" и "Ганмен" - обзор двух совершенно разных боевиков
5
Обзор геймпада Sony PlayStation DualSense (CFI-ZCT1J, PS5)
2
Как появились запрещённые ныне пули "дум-дум"
6
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Apex Encore
18
RTX 4060Ti Eagle OC 8GB от Gigabyte - мой новый идеал
110

Сейчас обсуждают

Garthar
18:00
Основной плюс бородавочника это копеечная стоимость вылета по сравнению с любым другим боевым реактивом потому его и не меняют. В условиях современного противодействия подобные самолеты практически бе...
A-10 Thunderbolt II - один из самых грозных штурмовиков в мире в строю уже более полувека
anti_hohol
17:59
не захотел куев браться без многотысячных жертв - возьмётся с многотысячными жертвами, только и вся разница...
ВС РФ остаются второй армией мира, согласно рейтингу Global Firepower
OgoGoLog
17:58
Сохранено для потомков. Дурка....
ВС РФ остаются второй армией мира, согласно рейтингу Global Firepower
Иван Горыныч
17:56
Дурак ты, а я армейский ... и знаю сколько положили ваты под Бахмутом.
ВС РФ остаются второй армией мира, согласно рейтингу Global Firepower
Иван Горыныч
17:55
В Крыму нет нато как и нет штаба и соответственно самого флота, рассосалси.
ВС РФ остаются второй армией мира, согласно рейтингу Global Firepower
daimos
17:54
Австро-венгрия, а не только лишь словакия снова бунтует в сторону центральных европейских держав
Премьер Словакии заявил, что удивлён постоянными ошибками Запада в оценке России
Чато---Бот
17:51
Смотрю, сегодня очередь Горыныча скирдовать, за ради пропитания всего оголодавшего ципсятника, собачьи пыпыськи, что ему в панамку набрасывает почтеннейшая публика. Горыныч, предураг ресурсный, как та...
ВС РФ остаются второй армией мира, согласно рейтингу Global Firepower
Mostack
17:50
Вот шайтан! Такого у меня не было О_О
RTX 4060Ti Eagle OC 8GB от Gigabyte - мой новый идеал
Workshop
17:50
От горки зависит и от резины. У меня разные горки были, и приводы.
Набирает популярность видео с застрявшим в снегу электрическим пикапом Tesla Cybertruck
Mostack
17:49
И во всех этих случаях оказывалось, что когда бОльший объем памяти через несколько лет реально стал нужен - гпу его не тянул =)
RTX 4060Ti Eagle OC 8GB от Gigabyte - мой новый идеал
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем