Этот новый спутник был создан специально для поиска всплесков рентгеновского излучения, исходящего от экстремальных космических объектов, таких как нейтронные звезды и черные дыры.

Китай успешно запустил новый рентгеновский спутник Einstein Probe с оптикой. Этот новый спутник был создан специально для поиска всплесков рентгеновского излучения, исходящего от экстремальных космических объектов, таких как нейтронные звезды и черные дыры.

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Ракета-носитель Chang Zheng (Long March) 2C вывела спутник на 600-км низкую околоземную орбиту. Ракета стартовала с китайского космодрома Сичан. Через час после запуска Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC) подтвердила его успешность. Ожидается, что срок службы зонда составит не менее трех лет, в течение которых он будет искать переходные и интенсивные космические события.

Согласно пресс-релизу Европейским космическим агентством (ESA), космический аппарат будет обращаться вокруг Земли каждые 96 мин с орбитальным наклонением 29 градусов. Примечательно, что всего за три орбиты спутник сможет наблюдать практически все ночное небо.

Спутник оснащен двумя основными приборами: широкопольным рентгеновским телескопом (WXT) и последующим рентгеновским телескопом (FXT). Оптика WXT вдохновлена глазами омара и имеет модульную архитектуру, позволяющую полностью и эффективно просканировать небо. Для фокусировки света на детекторах используются сотни тысяч квадратных волокон. Такая конструкция придает спутнику уникальную пропускную способность, позволяя за один взгляд увидеть примерно десятую часть космоса.

Хотя у FXT более узкое поле зрения, он компенсирует это повышенной чувствительностью, улавливая более тонкие особенности обнаруженных рентгеновских источников. Такая синхронная работа двух приборов повышает способность спутника быстро реагировать и отслеживать астрономические явления в рентгеновском спектре.

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Способность спутника выявлять новые источники рентгеновского излучения и наблюдать за их динамическими изменениями во времени имеет решающее значение для нашего понимания самых энергичных событий и процессов, происходящих в огромных просторах космоса. Образование интенсивных рентгеновских всплесков связано с несколькими экстремальными космическими явлениями, включая столкновения нейтронных звезд, взрывы сверхновых и гравитационные взаимодействия с черными дырами. Зонд может дать ценные сведения о физике, лежащей в основе этих энергичных процессов.