Состоялся релиз дистрибутива Solus 4.5 Resilience, в котором представлен установщик Calamares, новая редакция с рабочим окружением XFCE, обновленные приложения и ядро Linux 6.6.9.

Команда разработчиков Solus выпустила версию 4.5 дистрибутива Linux. Она получила кодовое название Resilience и знаменует собой значительное обновление в линейке операционных систем.

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В Resilience реализована масса улучшений, включая обновленные приложения и ядра, обновленные стеки программного обеспечения, новый опыт установки и появление ISO-версии с окружением рабочего стола XFCE. Отличительной особенностью Solus 4.5 на январь 2024 года является внедрение программы установки Calamares, которая заменила программу установки ОС, основанную на Python 2. Этот переход не только делает установку более простой, особенно с такими файловыми системами, как BTRFS, но и представляет собой стратегический уход от Python 2. Теперь программа установки позволяет пользователям напрямую настраивать расположение разделов, что значительно улучшает процесс установки.

Кроме того, каждая редакция настраивает воспроизведение мультимедиа с помощью определенного программного обеспечения, обеспечивая пользователям бесперебойную работу с аудио и видео.

В Solus 4.5 Pipewire заменяет PulseAudio и JACK в качестве медиафреймворка по умолчанию. Это изменение обещает повышение производительности, в частности, надежности передачи звука по Bluetooth, без изменения пользовательского интерфейса. На форуме Solus можно ознакомиться с демонстрацией возможностей Pipewire, например, шумоподавления для микрофонов.

Заменив MATE Edition, новая версия XFCE Edition в Solus 4.5 призвана обеспечить легкий рабочий стол. Бета-версия включает XFCE 4.18 и другие обновленные приложения.

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На январь 2024 года скачать дистрибутив Solus 4.5 под кодовым названием «Resilience» на базе Linux можно здесь.