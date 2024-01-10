Что же делает Beatbot AquaSense Pro таким революционным по сравнению с другими очистителями бассейнов? Все сводится к тому, как он производит очистку.

В то время как роботы-пылесосы и швабры с каждым годом становятся все более совершенными, эти технологии редко применялись для чистки бассейнов. Передовые системы искусственного интеллекта и функции, которые так часто встречаются в роботах для домашней уборки, до сих пор отсутствовали в роботах для чистки бассейнов.

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В 2024 году на выставке CES 2024 было представлено множество новых технологий и отраслевых инноваций, и одной из таких новинок стал Beatbot AquaSense Pro. По своей сути Beatbot AquaSense Pro напоминает другие очистители для бассейнов. Его работа заключается в автоматической фильтрации мусора, который со временем попадает в бассейн, например, пыли, листьев, песка и т.д.

Beatbot AquaSense Pro - это первый робот-очиститель бассейна, который использует истинное принятие решений благодаря силе искусственного интеллекта. Этот пылесос оснащен 20 различными датчиками, которые позволяют ему правильно воспринимать информацию из вашего бассейна, что в сочетании с двойными гироскопами и ультразвуковыми датчиками обеспечивает полный охват бассейна. Это позволяет Beatbot AquaSense Pro понимать и легко адаптироваться к любым условиям. Вся эта информация поступает в ОС Beatbot и встроенный смарт-чип, которые служит мозгом пылесоса.

Beatbot AquaSense Pro способен избегать краев и препятствий, адаптивно составлять карту бассейна и прокладывать оптимальные маршруты по любой поверхности. В результате Beatbot AquaSense Pro способен охватить каждый сантиметр бассейна, от стен до пола. Beatbot AquaSense Pro охватывает ватерлинию, поверхность воды и даже способен очищать воду. В результате каждый раз бассейн полностью очищается, и абсолютно ничего не пропускается сверху донизу.

В отличие от многих других очистителей бассейнов, Beatbot AquaSense Pro полностью беспроводной. Это означает, что пользователи могут перемещать его из бассейна в бассейн или даже оставлять его работать, пока пользователи плавают, не беспокоясь о сложных шнурах или трубах.

Beatbot AquaSense Pro оснащен большим аккумулятором емкостью 10 тыс. мАч, который позволяет ему работать до 10,3 часов, прежде чем потребуется подзарядка в док-станции. Полная зарядка в док-станции происходит всего за три часа, а для удобства использования она полностью беспроводная.

Такая непревзойденная чистота частично объясняется чрезвычайно мощным двигателем Beatbot AquaSense Pro. Благодаря девяти моторам, четырем щеткам и двум фильтрам, а также первой в отрасли системе NonaDrive. Девятимоторная система позволяет Beatbot AquaSense Pro глубоко очищать и с легкостью проникать в любую поверхность, будь то бетон, керамика, плитка или любая другая. Четыре щетки представлены в двух комплектах, расположенных в передней и задней частях пылесоса, что удваивает объем очистки Beatbot AquaSense Pro, и каждая сторона может работать на разной скорости, чтобы точно очистить любую поверхность.

Два фильтра очень тонкой очистки предназначены для улавливания мусора любого размера, каким бы мелким он ни был. В сочетании с мощным всасывающим отверстием и системой самодвижения они позволяют Beatbot AquaSense Pro улавливать мусор в воде до того, как он погрузится в воду, а также по всей поверхности бассейна. Если многие очистители бассейнов требуют длительной установки и сложной настройки, чтобы начать работать с максимальной эффективностью, то Beatbot AquaSense Pro - это умный прибор во всех смыслах этого слова.

Beatbot AquaSense Pro можно активировать всего одним нажатием, а благодаря встроенной памяти он способен запоминать детали уборки для дальнейшего использования. Кроме того, устройство поддерживает приложения, а это значит, что пользователи могут получить доступ к информации, такой как путь, пройденный Beatbot AquaSense Pro, а также записи об уборке и многое другое с телефона или смарт-устройства.

Это также позволит пользователям выбирать между различными режимами очистки в зависимости от потребностей вас и вашего бассейна, будь то повышение производительности или увеличение времени автономной работы. Кроме того, Beatbot AquaSense Pro может обновляться по воздуху для добавления дополнительных функций в будущем.

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Естественно, Beatbot AquaSense Pro обладает высокой степенью водонепроницаемости. Он имеет степень защиты от воды IP68, а также двухлетнюю гарантию. Док для зарядки робота-уборщика также защищен от воды, а сам робот протестирован на безопасную работу на глубине до 3 м.