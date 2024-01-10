Уже десять лет астрономы ломают голову над «волшебными островами» на поверхности крупнейшего спутника Сатурна, Титана.

Когда космический аппарат «Кассини» сделал радарное сканирование поверхности луны Сатурна Титана, результаты были просто поразительными. Данные показали гигантские озера или моря жидкого метана, полное отсутствие волн и то, что казалось островами в гигантских водоемах. Теперь команда ученых считает, что это могут быть сгустки органических молекул, которые образуются в атмосфере, скапливаются в озерах и плавают вокруг.

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Космический зонд «Кассини» размером с автобус был запущен в октябре 1997 года. Он преодолел 3,5 млрд км, используя гравитационные двигатели, после чего стартовал с Венеры (дважды), Земли и Юпитера, а затем прибыл на Землю в июле 2004 года. Миссия к Сатурну продолжалась 14 лет, когда 15 сентября 2017 года «Кассини» погрузился в атмосферу Сатурна. За время своего пребывания на Сатурне он совершил 290 оборотов вокруг него, исследовал множество его лун и открыл еще семь. Особенно интересной частью миссии был зонд «Гюйгенс», который прилетел на борту «Кассини» с Титаном в качестве пункта назначения.

Титан - самая большая луна Сатурна, вторая по величине луна в нашей Солнечной системе и даже больше, чем наша собственная Луна и планета Меркурий. Кроме того, это единственная известная луна с плотной атмосферой и большими стабильными водоемами на поверхности. Атмосфера Титана обладает одной интересной особенностью: она превращает такие газы, как метан и азот (которых в атмосфере предостаточно), в органические соединения.

Команда под руководством Ксинтинга Ю из Техасского университета изучила, что происходит с этими соединениями, когда они достигают поверхности Луны. Удивительно, но они обнаружили, что соединения достигают поверхности в твердом виде даже в озерах. Что же происходит дальше - вот что было интересно исследовать команде. Если бы они были структурированы, как губка, в основном заполнены пустым пространством, то они бы просто плавали. Если же это были твердые тела, то в зависимости от их состава они могли бы плавать, в противном случае они просто опускались бы на дно озера.

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Одной из загадочных особенностей титанианских (если это вообще можно назвать словом) озер, на которую обратили внимание ученые, были временные яркие пятна, замеченные радаром. Их прозвали «волшебными островами», потому что они казались лишь временными явлениями. Команда исследователей пришла к выводу, что единственным правдоподобным объяснением наблюдений является то, что твердый материал, попавший на поверхность и, по случайности, в озера, должен быть пористым по своей природе, что дает ему возможность плавать.