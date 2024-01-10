Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
devchidable
Тайна «волшебных островов» Титана может быть наконец раскрыта
Уже десять лет астрономы ломают голову над «волшебными островами» на поверхности крупнейшего спутника Сатурна, Титана.

реклама

Когда космический аппарат «Кассини» сделал радарное сканирование поверхности луны Сатурна Титана, результаты были просто поразительными. Данные показали гигантские озера или моря жидкого метана, полное отсутствие волн и то, что казалось островами в гигантских водоемах. Теперь команда ученых считает, что это могут быть сгустки органических молекул, которые образуются в атмосфере, скапливаются в озерах и плавают вокруг.

реклама

Космический зонд «Кассини» размером с автобус был запущен в октябре 1997 года. Он преодолел 3,5 млрд км, используя гравитационные двигатели, после чего стартовал с Венеры (дважды), Земли и Юпитера, а затем прибыл на Землю в июле 2004 года. Миссия к Сатурну продолжалась 14 лет, когда 15 сентября 2017 года «Кассини» погрузился в атмосферу Сатурна. За время своего пребывания на Сатурне он совершил 290 оборотов вокруг него, исследовал множество его лун и открыл еще семь. Особенно интересной частью миссии был зонд «Гюйгенс», который прилетел на борту «Кассини» с Титаном в качестве пункта назначения.

Титан - самая большая луна Сатурна, вторая по величине луна в нашей Солнечной системе и даже больше, чем наша собственная Луна и планета Меркурий. Кроме того, это единственная известная луна с плотной атмосферой и большими стабильными водоемами на поверхности. Атмосфера Титана обладает одной интересной особенностью: она превращает такие газы, как метан и азот (которых в атмосфере предостаточно), в органические соединения.

Команда под руководством Ксинтинга Ю из Техасского университета изучила, что происходит с этими соединениями, когда они достигают поверхности Луны. Удивительно, но они обнаружили, что соединения достигают поверхности в твердом виде даже в озерах. Что же происходит дальше - вот что было интересно исследовать команде. Если бы они были структурированы, как губка, в основном заполнены пустым пространством, то они бы просто плавали. Если же это были твердые тела, то в зависимости от их состава они могли бы плавать, в противном случае они просто опускались бы на дно озера.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Одной из загадочных особенностей титанианских (если это вообще можно назвать словом) озер, на которую обратили внимание ученые, были временные яркие пятна, замеченные радаром. Их прозвали «волшебными островами», потому что они казались лишь временными явлениями. Команда исследователей пришла к выводу, что единственным правдоподобным объяснением наблюдений является то, что твердый материал, попавший на поверхность и, по случайности, в озера, должен быть пористым по своей природе, что дает ему возможность плавать.

#технологии #космос #devchidable #исследования #сатурн #титан #космичиские миссии #наук #«кассини» #миссия к сатурну
Источник: agupubs.onlinelibrary.wiley.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

К строящейся жемчужине Севморпути в рекордные сроки подведена ЖД магистраль
11
Россия начинает мегапроект по созданию сети высокоскоростных железных дорог задуманных при СССР
38
Первый полет экспериментального самолета X-65 запланирован на 2025 год
1
ChatGPT-4 производит революцию в изучении языков и способен заменить репетитора
12
"Ростех" планомерно возрождает легендарный завод России
2
Строительство автомагистрали М-12 "Восток" запланировано до 2030 года
25
AMD представила видеокарту Radeon RX 7600 XT 16 ГБ
+
Майнеры начали готовиться к очередной криптовалютной лихорадке, закупая видеокарты в больших объемах
7
Eurasian Times: российские средства РЭБ подавляют дроны ВСУ
+
Стартует американский космический корабль, первым приземлившийся на Луну со времен «Аполлона»
3
Румыния строит шоссе от своих портов к украинской границе
+
Компания Microchip Technology получит 162-миллионное финансирование от США
+
AMD представила новые бюджетные игровые процессоры Ryzen 7 8700G, Ryzen 5 8600G и Ryzen 5 8500G
3
Acer представила огромный 57-дюймовый изогнутый MiniLED монитор Predator Z57
1
Вьетнамская компания VinFast откроет в Индии за $500 млн завод по производству электромобилей
+
Полеты более 170 самолетов Boeing 737 приостановлены, сотни рейсов отменены по всему миру
1
На кошелек Сатоши Накамото неизвестный отправил 26,91 BTC
+
Блогер проверил на прочность внедорожник BYD Leopard 5, воспользовавшись разводным ключом
2
AMD Ryzen 5000GT официально представлены: оба 6-ядерные с графикой Vega 7 и до 11% быстрее 5600G
1
Житель Тюмени выиграл миллиард в лотерею
2

Популярные статьи

Грандиозный саудовский проект "Neom" уже виден из космоса
20
Почему я не планирую в ближайшие годы покупать 4K монитор
138
Игровой ПК за 85 000р для юного геймера – как мне не дали отдохнуть 6 января, и чем всё закончилось
46
Что не так с игровыми OLED-мониторами
31
10 забытых шутеров прошлого с потрясающим геймлеем, в которые стоит поиграть в 2024 году, часть 11
2
Сборка ретро-ПК. Часть 1. С чего начать или видеокарта - всему голова
49
"Стрелы бога" - что представляет собой орбитальное кинетическое оружие США
4
"Немая ярость" и "Ганмен" - обзор двух совершенно разных боевиков
2
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Apex Encore
14
Россия отправляет в зону боевых действий артиллерийский комплекс 2С35 «Коалиция-СВ» - подробности
8

Сейчас обсуждают

botph
04:05
Для подавляющего большинства жителей США миллион баксов это очень много денег.
Игры 25-летней давности озолотили бывшего владельца магазина компьютерных игр более чем на $1 млн
Garthar
03:41
Бронебойность считай отсуствует. Плотную кожу уже не пробивает дальше 500м у тех же слонов например
Как появились запрещённые ныне пули "дум-дум"
Вадим Ёлкин
03:15
У меня была такая история, Ryzen 5 2600 работал года три, после этого пошли черные экраны, проблему долго искал, в итоге тупо кремний деграднул, поднял вольтаж и никаких крашей вообще.
Неоднозначные впечатления о процессоре Ryzen 5 5600X после года использования в игровом ПК
Геннадий Лашманов
03:10
Это называется " ..жареный петух в ж..клюнул..." Планомерно разрушали , а теперь " планомерно" ..
"Ростех" планомерно возрождает легендарный завод России
Igor Gavrilov
03:07
Кажется все движение по трассе платное и разве это гордость, нет что позор для современной России.
Строительство автомагистрали М-12 "Восток" запланировано до 2030 года
Нивхурил
02:46
За такое надо сцаными тряпками по иплету бить перманентно.
Игровой ПК за 85 000р для юного геймера – как мне не дали отдохнуть 6 января, и чем всё закончилось
Геннадий Коваленко
02:42
Очень авторитетное мнение, ты кто?
Грандиозный саудовский проект "Neom" уже виден из космоса
Лев корл
02:40
А чего Optane забросили? Вот и альтернатива Nand. Получилось же Да, накопитель стоил конско, но все на месте не стоит С Интелом не поделили чего - то?
Micron разработала инновационный чип памяти типа FeRAM объемом 32 Гбит
AndreySE-VL
02:26
Так был-бы у Дэвида Кэмерона опыт работы на производстве - не было-бы таких тупых недоумений ))
Глава МИД Британии недоумевает, почему Запад уступает одной России в производстве вооружений
5420
02:17
Чето мне эта лесная любовь уже начинает надоедать, однотипно както - линукс Г ... И все тут. Ну мож хоть какой позитивчик опишишь???
Скрипт для блокировки Nouveau драйвера, и ещё одна причина, почему Linux многим и даром не нужен
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем