У запущенного в понедельник лунного посадочного модуля Peregrine возникла проблема с двигательной установкой, сообщила американская компания-разработчик Astrobotic.

Спустя несколько часов после начала исторической миссии по высадке на Луну Peregrine компания Astrobotic сообщила, что у аппарата возникли проблемы с двигателем. Эта новость, ставящая своей целью стать первой коммерческой компанией, разместившей космический аппарат на Луне, стала ударом для всех, кто внимательно следил за этой миссией. Как сообщается в аккаунте на платформе X и на сайте компании, Astrobotic прилагает все усилия, чтобы решить проблему и вернуть миссию на прежний уровень.

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Запуск с космодрома на мысе Канаверал 8 января 2024 года ознаменует начало запланированного полуторамесячного путешествия первого в истории коммерческого лунного шасси. Планировалось, что Peregrine выведет на орбиту 20 полезных грузов, в том числе пять из программы НАСА «Коммерческие услуги по доставке лунной полезной нагрузки» (CLPS). Peregrine будет нести различную полезную нагрузку, включая произведения искусства, исторические артефакты, демонстрационные образцы марсоходов и миссии по поиску водяного льда вблизи лунной поверхности.

Проблемы с двигателем возникли после нескольких других очевидных проблем с космическим аппаратом. До этого компания Astrobotic сообщила о проблемах с установлением связи с Peregrine вскоре после запуска с ракеты-носителя Vulcan. Это произошло, когда команда Astrobotic пыталась сориентировать солнечные панели аппарата на Солнце. Незадолго до того, как наступил известный период отсутствия связи, команда разработала и выполнила импровизированный маневр, чтобы переориентировать солнечные батареи на Солнце. Вскоре после этого маневра космический аппарат вошел в ожидаемый период потери связи. К счастью, как говорится в третьем обновлении миссии, эта проблема была решена вскоре после этого.

Причину аномалии двигательной установки еще предстоит выяснить, но Astrobotic опубликовала несколько подсказок, которые могут помочь разобраться с этим. Используемая камера установлена на палубе полезной нагрузки и показывает многослойную изоляцию (MLI) на переднем плане. Нарушение MLI - это первая визуальная подсказка, которая согласуется с теорией инженеров Astrobotic и телеметрическими данными, указывающими на аномалию двигательной установки.

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Компания Astrobotic заявила, что обязуется информировать свою аудиторию о ходе миссии, поэтому следите за последними новостями на ее сайте и в социальных сетях.