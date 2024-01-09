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devchidable
Siemens с Sony представляет систему для создания пространственного контента
Система будет доступна позднее в 2024 году. Sony и ее партнеры объявят дополнительную информацию, включая характеристики, дату запуска и регионы, каналы продаж и совместимость программного обеспечения.

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Технологическая компания, специализирующаяся на промышленности, инфраструктуре, транспорте и здравоохранении, Siemens не только объявила о партнерстве с Sony, но и рассказала о других совместных проектах, направленных на разработку последних инноваций в области иммерсивного проектирования.

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Две известные компании объединили свои системы - промышленное программное обеспечение Siemens Xcelerator и новую гарнитуру смешанной реальности Sony - новую систему создания пространственного контента, чтобы создать иммерсивный конструктор Siemens NX.

Эта новая система обладает огромным количеством функций, включая навесной дисплей XR с высококачественными 4K OLED микродисплеями и контроллеры для интуитивного взаимодействия с 3D-объектами. Позволяя дизайнерам и инженерам создавать и исследовать концепции дизайна в иммерсивном рабочем пространстве без границ, новое решение положит начало созданию контента для промышленной метавселенной.

Иммерсивный конструктор NX от Siemens планируется запустить в 2024 году. Кроме того, Siemens сотрудничает с Amazon Web Services, чтобы сделать генеративный ИИ более доступным для разработчиков приложений.

Открытая бизнес-платформа Siemens Xcelerator призвана объединить материальную и виртуальную сферы, обеспечивая цифровую трансформацию в различных отраслях. Презентация состоялась 8 января 2024 года на выставке CES 2024, одном из крупнейших мировых технологических событий.

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Цель компаний - революционизировать отрасли и повседневную жизнь, стимулируя промышленную метавселенную, ускоряя инновации, повышая устойчивость и внедряя новые технологии. Эта информация подчеркивает стремление Siemens объединить физический и цифровой миры, способствуя инновациям и доступности благодаря партнерству и технологическим достижениям.

#sony #технологии #siemens #xr #расширенная реальность #xcelerator #проектирование #промышленное программное обеспечение
Источник: zdnet.com
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