В число полезных грузов на ракете-носителе входят научные приборы НАСА, кусочек Эвереста и ДНК создателя «Звездный путь».

В начале января 2024 года в 02:18 по восточному времени с космодрома на мысе Канаверал стартовала первая за последние 50 лет американская лунная ракета-носитель Vulcan Centaur от компании United Launch Alliance (ULA). Названный Peregrine, он достигнет Луны в феврале 2024 года.

реклама

Vulcan Centaur - это первая система запуска, разработанная United Launch Alliance (ULA) после ее создания в 2006 году в результате слияния космических подразделений Boeing и Lockheed Martin. До этого для вывода на орбиту различных полезных нагрузок компания использовала уже имеющиеся у партнеров пусковые системы Delta и Atlas.

После того как эти две расходуемые системы запуска будут сняты с производства, их заменит Vulcan Centaur. Ожидалось, что первый запуск этой системы состоится в 2019 году, но многочисленные задержки перенесли первый полет сначала на середину 2023 года, а затем на начало 2024 года. ULA разработала Vulcan Centaur как единую пусковую систему, способную выполнять различные миссии. Это стало возможным благодаря использованию переменного количества твердотопливных ракетных ускорителей, которые развертываются в соответствии с требованиями миссии. Вместо жидкого водорода и кислорода в качестве топлива Vulcan Centaur использует жидкий метан и кислород.

Разгонный блок представляет собой модернизированную версию Centaur III и состоит из двух двигателей RL-10, обеспечивающих тягу до 22 т. Разгонный блок Centaur, созданный компанией Aerojet Rocketdyne, имеет богатый опыт успешного вывода на орбиту полезных грузов, включая военные и коммерческие спутники и американских астронавтов.

Построенный компанией Astrobotic Technology из Питтсбурга, Peregrine является первым коммерческим луноходом, который будет отправлен на Луну. Этот аппарат был выбран в рамках программы НАСА Commercial Lunar Payload Service (CLPS), и первоначально планировалось, что он будет нести 10 научных полезных грузов от американского космического агентства. Впоследствии их число сократилось до пяти для первой миссии, но в последующих миссиях их будет больше.

Лендер высотой 1,9 м и шириной 2,5 м попытается совершить посадку в лунном районе под названием Sinus Viscositatis или Залив Липкости - древнем лавовом потоке вблизи южного полюса Луны. С помощью научной полезной нагрузки аппарат будет регистрировать уровень радиации, содержание поверхностного и подповерхностного водяного льда, а также летучих соединений в экзосфере Луны.

Среди других полезных нагрузок - луноход, созданный командой Университета Карнеги-Меллона, который также станет дебютом первого американского робота на Луне. Команда также отправит капсулу времени с образцами музыки, стихами и изображениями с Земли.

Конструкция астробота позволяет отправлять на нем нестандартную полезную нагрузку. Многие компании используют эту возможность для отправки таких предметов, как физическая часть биткойна с выгравированным на ней приватным ключом шифрования, студенческие работы, романы и кусочек Эвереста.

Компании, занимающиеся созданием космических мемориалов, также отправили прах актеров «Звездный путь» и образцы ДНК его создателя Джина Родденберри с этой миссией.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

На обед 8 января 2024 года спускаемый аппарат Peregrine отделился от верхней ступени ракеты, послал первые сигналы на Землю и находится на пути к Луне, где 23 февраля 2024 года совершит мягкую посадку.