Открытие историка Университета Сент-Луиса переосмысливает историю Рима, давая представление об устойчивых языческих традициях на фоне подъема христианства.

Профессор истории Дуглас Бойн в Университете Сент-Луиса (SLU) сделал заявление на ежегодном собрании Археологического института Америки. Его открытие: обнаружение древнеримского храма в Италии, находка, способная перевернуть исторические представления о переходе от языческих традиций к христианству в Римской империи в четвертом веке нашей эры. Результаты исследования были опубликованы 5 января 2024 года.

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Это открытие состоялось в городе Спелло, где команда раскопок Бойна обнаружила три стены монументального сооружения - римского храма, относящегося к эпохе императора Константина. Вопреки сложившимся историческим представлениям, эта находка позволяет понять, как менялись отношения между классическим языческим миром и зарождающимся христианским римским миром.

Выбор Спелло для раскопок был обусловлен рескриптом, содержащимся в письме императора Константина IV века. Этот указ давал жителям города право на проведение религиозного фестиваля при условии, что они построят храм в честь божественных предков Константина, семьи Флавианов. Это требование освещает богатую мультикультурную традицию, вплетенную в римское общество в тот период.

Профессор Бойн, известный своими знаниями в области истории Древнего Рима и религиозных переходов, объяснил значение этого открытия для устранения исторических пробелов. Данная находка бросает вызов традиционному пониманию религиозных практик, связанных с позднеимперским культом при христианском правителе. Она подчеркивает удивительный религиозный континуум между языческим и раннехристианским миром.

Этот храм считается самым значительным свидетельством императорского культа в Италии четвертого века и поздней Римской империи и дает яркое представление о медленных изменениях в обществе в этот период. Его присутствие подчеркивает устойчивость языческих традиций, несмотря на растущее влияние христианства, и в корне меняет представления о темпах и влиянии культурных изменений в Древнем Риме. Это открытие имеет далеко идущие последствия, меняя представления ученых о постепенных изменениях в обществе того времени. Хотя Константин, как известно, принял христианство, прошло почти семь десятилетий, прежде чем христианство получило официальное признание в качестве религии Римской империи.

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Историк SLU и его команда собираются вернуться в Спелло для дальнейших раскопок, стремясь раскрыть весь масштаб останков храма и сделать еще больше открытий. Это монументальное открытие разрушает общепринятые исторические парадигмы, предлагая нюансы понимания сложных культурных и религиозных сдвигов в критический период римской истории.