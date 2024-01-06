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devchidable
Выяснились планы Google и Apple по созданию искусственного интеллекта
Что готовится в лабораториях искусственного интеллекта Google и Apple?

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В серии утечек, связанных с искусственным интеллектом, опубликованных датамайнером Роуэном Чунгом на платформе X (заблокирована в РФ), выделилось лишь две значимые.

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Во-первых, Bard от Google получит продвинутую модификацию, а потенциальная дата запуска наступит гораздо раньше, чем предполагалось ранее. Технология не будет бесплатна. Ожидается, что продвинутый ИИ будет поставляться в комплекте с Google One, а пользователи смогут получить к нему доступ через трехмесячную пробную версию по подписке.

Bard Advanced работает на базе высококлассной модели Gemini Ultra от Google и вызывает ажиотаж благодаря своему потенциалу в решении сложных задач и продвинутым математическим и умственным способностям, о чем свидетельствует декабрьский анонс от 2023 года и утечка информации от пользователя.

Google представила свою новейшую модель ИИ под названием Gemini 6 в декабре 2023 года. Выпуск Gemini происходит в условиях повышенного внимания к возможностям технологии, особенно с учетом доминирования OpenAI и Meta.

Во-вторых, это улучшенная Siri, на предстоящей конференции WWDC Apple представит обновленную Siri с нотками ИИ, благодаря утечке из корейского центра социальных сетей Naver. В цифровом пространстве шепчутся, что новые функции Siri будут доступны на всех устройствах Apple, а не только на iPhone. Возможно, усовершенствованная Siri просто умеет хранить фрагменты ваших разговоров, беспрепятственно передавая их с одного устройства на другое.

Ранее, в октябре 2023 года, издание Interesting Engineering сообщило, что, по слухам, Apple инвестирует в ИИ $1 млрд в год. Это совпадает с более широкой тенденцией, когда технологические конкуренты вкладывают значительные суммы в большие языковые модели и разговорные платформы в рамках бурно развивающегося ландшафта ИИ.

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Хотя компания Apple хранит молчание о своих разработках в области ИИ, предположения говорят о потенциальном обновлении Siri с помощью возможностей генеративного ИИ. По аналогии с ChatGPT от OpenAI. Это усовершенствование может позволить пользователям iPhone генерировать контент с помощью голосовых команд Siri.

#apple #google #технологии #искусственный интеллект #devchidable #утечка
Источник: twitter.com
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