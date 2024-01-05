Благодаря этому альянсу обе организации стремятся стимулировать и демократизировать доступ к экосистеме киберспорта в стране.

Телекоммуникационный оператор Vodafone Idea заключил партнерство с парижской киберспортивной организацией Team Vitality. Телекоммуникационная компания намерена развивать экосистему киберспорта в Индии с помощью этого долгосрочного сотрудничества. Обе компании стремятся создать возможности и привлечь внимание поклонников киберспорта. Это партнерство позволит клиентам Vi участвовать в соревнованиях по киберспорту и обеспечит эксклюзивный доступ к некоторым популярным турнирам, где будут принимать участие Team Vitality.

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Благодаря сотрудничеству с Team Vitality компания Vi намерена расширить свое внимание к киберспорту в Индии. В недавнем прошлом компания Vi Games уже работала в сегменте Esports, проводя популярные турниры по free-to-play таким играм, как Call of Duty: Mobile, Free Fire Max, Asphalt 9, Clash Royale и др.

«Игры всегда были нашим стратегическим направлением, и мы постоянно стремились укрепить наш игровой портфель с помощью правильных партнерств и соответствующих предложений. За последние несколько лет киберспорт произвел революцию на арене мобильных игр, особенно среди молодой аудитории, и поэтому углубление нашего внимания к этому направлению было естественным развитием для Vi Games. Мы рады сотрудничать с одной из ведущих киберспортивных организаций мира - Team Vitality. Вместе мы стремимся к развитию и демократизации доступа к экосистеме киберспорта в Индии. В ближайшие месяцы мы представим нашим потребителям несколько интересных эспортивных соревнований и другой контент, ориентированный на молодежь», - сказал директор по маркетингу компании Vodafone Idea Авниш Хосла.

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На местном уровне индийская команда Team Vitality по Call of Duty: Mobile (CODM) вошла в число 16 лучших команд по всему миру, которые прошли квалификацию и приняли участие в чемпионате мира по CODM 2023, проходившем в США с 15 по 17 декабря 2023 года. Ранее организация привлекла популярных создателей игрового контента Нишая «Live Insaan» Малхана, Рачита «Rachitroo» Ядава, Нитина «Classified YT» Чугале, Шагуфту «Xyaa» Икбала и Пратика «Aurum» Мехру, которые имеют совокупную базу подписчиков на YouTube в 20 млн человек.