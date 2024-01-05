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devchidable
Атомные подводные лодки ВМФ России проведут учения в Арктике по подледному плаванию
Особое внимание будет уделено совершенствованию военно-морской выучки экипажей соединения ракетных подводных крейсеров стратегического назначения подводных сил Северного флота

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Подводники Северного флота России намерены укрепить свои возможности благодаря обширной программе подготовки, направленной на освоение ледовой навигации в арктическом регионе.

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Пресс-служба флота сообщила о планах по реализации этой стратегической инициативы и подчеркнула ее ключевую роль в обязанностях подводников в 2024 году. Обучение включает в себя теоретические знания и практические упражнения, ориентированные, в частности, на экипажи атомных подводных лодок. Подчеркивая исключительную важность ледового хождения, пресс-служба ВМФ РФ отмечает, что в указанный период экипажи пройдут специальную подготовку по подледному плаванию.

Такой целенаправленный подход призван укрепить готовность этих подводных лодок к выполнению задач в сложных арктических условиях. В рамках зимних учений на базе подводных сил Северного флота пройдет учебно-методический сбор. Его цель - рассмотреть и обобщить передовой опыт использования атомных подводных лодок в арктических льдах.

В 2023 году атомная подводная лодка с баллистическими ракетами «Тула» успешно провела первый пуск в новой ледовой навигационной зоне в море Лаптевых. Это подтвердило способность стратегических ядерных сил ВМФ России эффективно выполнять поставленные задачи из любой точки Арктического региона. Кроме того, в октябре 2023 года атомный подводный крейсер «Генералиссимус Суворов» Тихоокеанского флота был оперативно приведен в готовность и проследовал по арктическому маршруту подо льдами к месту своего постоянного базирования в дальневосточной военно-морской базе.

Тем не менее, предстоящая специализированная подготовка по ледовой навигации на 2024 год призвана укрепить позиции России как грозной силы в Арктике, обеспечив хорошую подготовку военно-морского персонала к преодолению трудностей, возникающих в ледяных просторах региона.

Стратегическое значение Арктики растет по мере того, как отступающая ледяная шапка открывает новые морские пути и открывает доступ к ценным ресурсам. Присутствие Российской Федерации на базах в пределах Полярного круга примерно на треть превышает численность НАТО. Военная деятельность России в арктическом регионе также активизировалась одновременно с усилением внимания к расширению инфраструктуры в этом регионе. Кроме того, российские подводные лодки с баллистическими ракетами научились выполнять сложные патрули под защитой арктических льдов, что затрудняет отслеживание их перемещений.

Всплытие подводной лодки через плотный морской лед - сложная задача. Ракетные подводные лодки с ядерными двигателями в основном остаются скрытыми под арктическими льдами, чтобы сохранить скрытность. Однако когда возникает необходимость всплыть на поверхность, тщательное планирование приобретает первостепенное значение. Командиры подводных лодок обычно ищут близлежащие участки открытой воды, известные как зацепки или полыньи, чтобы всплыть, не столкнувшись с плавучим льдом. Если такой вариант не подходит, используется тщательный процесс маневрирования, чтобы пробиться сквозь слой морского льда толщиной до 2,5 м.

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На начальном этапе подводная лодка медленно поднимается, пока ее верхняя башня не коснется дна слоя плавучего льда. Затем подается сжатый воздух, чтобы выгнать морскую воду из балластных цистерн субмарины, что создает восходящую силу, которая раскалывает лед, облегчая всплытие субмарины. Освоение этих сложных маневров отражает не только техническое мастерство российского флота России, но и стратегическую важность поддержания боевой готовности в Арктике - регионе, имеющем все большее геополитическое значение.

#россия #devchidable #военные #учения #арктика #вмф #вмф россии #атомные подводные лодки #северный флот #тихоокеанский флот
Источник: tass.ru
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