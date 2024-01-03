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devchidable
Google, Microsoft и Apple, устранили критические уязвимости на своих платформах
На этой неделе Microsoft, Apple и Google выпустили набор патчей.

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Декабрь 2023 года оказался насыщенным месяцем для обновлений безопасности. Крупнейшие технологические игроки, такие как компания Google, Microsoft и Apple, устранили критические уязвимости на своих платформах. В то время как Google заняла лидирующую позицию, устранив 100 дефектов, Microsoft заняла второе место с 30 и Apple лишь 12.

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Согласно отчету издания Wired, Google исправила почти 100 проблем безопасности, включая два критических недостатка в фреймворке. Наиболее серьезная из них могла позволить удаленным злоумышленникам повысить свои привилегии без дополнительных разрешений. Эта уязвимость потенциально позволяет хакерам получить полный контроль над затронутым устройством. Google настоятельно рекомендует пользователям как можно скорее обновить свои устройства в начале января 2024 года.

Компания Microsoft также выпустила значительный пакет исправлений, устранив более 30 уязвимостей, включая несколько дефектов удаленного выполнения кода (RCE). Одна из таких уязвимостей могла позволить злоумышленникам обманом заставить пользователей получить доступ к вредоносным ссылкам, программам или файлам, что могло бы скомпрометировать их системы.

Компания Apple выпустила крупное обновление iOS 17.2, устраняющее 12 уязвимостей. Одна из таких уязвимостей может быть использована через браузерный движок WebKit для выполнения вредоносного кода. Apple также обнаружила отдельный дефект в ядре iPhone, который может позволить приложениям обойти песочницу и получить повышенные привилегии. Пользователям рекомендуется обновить iOS до версии 17.2, чтобы устранить эти риски.

Декабрьские обновления подчеркивают важность поддержания программного обеспечения в актуальном состоянии. По сути, это означает, что пользователи должны оперативно устанавливать доступные обновления, так как они минимизируют риск использования злоумышленниками уязвимостей в злонамеренных целях.

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Это особенно важно для таких широко используемых платформ, как Android, Windows и iOS, где уязвимости могут оказать существенное влияние на большое количество пользователей.

#apple #microsoft #google #технологии #devchidable #обновления #патчи #технологические компании
Источник: wired.com
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