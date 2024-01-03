SpaceX разрешили подключить смартфоны напрямую к спутникам Starlink, но пока с ограничениями

Компания SpaceX начала новый год с запуска 21 спутника Starlink на своей ракете Falcon 9 - 2 января 2024 года. Запуск, который состоялся с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии, ознаменовался дебютом функции прямого подключения к сотовой сети (DTC) на шести спутниках.

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Функция DTC позволит мобильным телефонам напрямую подключаться к спутникам Starlink без использования наземной инфраструктуры. Это позволит пользователям получать доступ к голосовым, текстовым и информационным услугам в любом месте, даже в отдаленных районах или зонах стихийных бедствий.

Ранее компания SpaceX получила разрешение Федеральной комиссии по связи США (FCC) на проведение пилотного проекта для своего мобильного сервиса Starlink. В рамках проекта будет протестировано использование спутников для обеспечения доступа в интернет для смартфонов по всей территории США. Со слов инженеров SpaceX, схема будет включать использование спектра T-Mobile для передачи данных на немодифицированные телефоны на земле через спутники Starlink.

FCC предоставила SpaceX экспериментальное специальное временное разрешение на 180 дней, или до 14 июня 2024 года. Одобрение было получено через неделю после того, как компания SpaceX получила частичное разрешение на развертывание мобильного сервиса Starlink. Однако первоначальное разрешение не позволяло SpaceX проводить какие-либо другие испытания, кроме проверки работоспособности спутниковых антенн.

Изначально SpaceX планировала запустить эту миссию в середине декабря 2023 года, но столкнулась с некоторыми техническими проблемами, из-за которых запуск был отложен. Основатель и генеральный директор компании Илон Маск заявил в эфире на платформе X (заблокирована в РФ), что функция DTC — это «масштабное изменение игры», которое устранит проблему мертвых зон сотовой связи. Маск также уточнил, что функция DTC не предназначена для конкуренции с существующими наземными сетями, поскольку она поддерживает только около 7 Мб в секунду на один луч, а лучи очень большие.

В заявлении SpaceX говорится, что функция DTC «позволит операторам мобильных сетей по всему миру обеспечить бесперебойный глобальный доступ к текстовым сообщениям, звонкам и просмотру веб-страниц… на суше, озерах или прибрежных водах».

Маск и генеральный директор и президент T-Mobile Майк Зиверт объявили о партнерстве двух компаний в августе 2022 года. По словам Зиверта, грядущий сервис в США будет использовать существующий в T-Mobile среднечастотный спектр PCS, который уже совместим с большинством телефонов на рынке. Зиверт добавил, что телефоны не будут знать, что они подключаются к космосу, поскольку будут использовать те же стандартные технологии и протоколы, что и для наземных сетей.

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SpaceX планирует запустить еще около 840 спутников с поддержкой DTC в течение следующих шести месяцев, чтобы достичь критической массы спутников для коммерческого обслуживания к концу 2024 года. Компания обратилась в Федеральную комиссию по связи (FCC) с просьбой выдать ей лицензию на запуск всех 7,5 тыс. спутников в рамках ее заявки на модификацию технологии прямого доступа к сотам. Это стало известно согласно электронному письму, отправленному директором SpaceX по спутниковой политике Джеймсоном Демпси исполняющему обязанности начальника отдела лицензирования спутниковой связи FCC Кэтирн Медли 30 ноября 2023 года.