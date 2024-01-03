Cybertruck вызвал огромное любопытство с момента своего первого представления. С момента его дебюта месяц назад энтузиасты, фанбои и критики в равной степени стремились узнать о нем больше и разгадать его секреты

Компания Tesla использует в своей батарее ячейки формата 4680 вместо ячеек формата 2170. Cybertruck может использовать более крупные ячейки для лучшей плотности энергии, доставки мощности и дальности поездки, при этом они столь же безопасны, как и ячейки формата 2170. Однако остается еще несколько вопросов о реальном использовании, включая скорость зарядки.

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Канал Our Cyber Life на YouTube, который ведет семейная пара, владеющая Cybertruck, задокументировал свою зарядку на Tesla V3 Supercharger в Мессе. В видеоролике демонстрируется, как ведет себя Cybertruck, отделанный нержавеющей сталью.

Скорость зарядки, часто измеряемая в киловаттах (кВт), определяет, насколько быстро автомобиль может зарядить свои батареи во время сеанса зарядки. При оценке эффективности электромобиля скорость зарядки часто занимает одно из первых мест наряду с дальностью хода. Скорость и удобство являются ключевыми для электромобилей, а пиковая скорость зарядки улучшает или разрушает впечатления пользователя. Зарядные устройства V3 компании Tesla могут выдавать внушительную мощность в 250 кВт, а более новое зарядное устройство V4, хотя и обладает такой же мощностью, может выдавать максимум 350 кВт.

На видеоматериале, снятом Our Cyber Life, видно, что Cybertruck начинает зарядку с 14% заряда после примерно 20 мин предварительной подготовки. Автомобиль быстро достиг пиковой скорости зарядки в 255 кВт. Однако скорость заряда стала быстро снижаться, упав до 150 кВт к тому моменту, когда уровень заряда достиг 40%. Это сужение продолжилось, и скорость заряда достигла плато на уровне 75-80 кВт около 66% заряда и сохранялась примерно до 90%.

Весь сеанс зарядки, от 14% до 90%, занял 50 мин и добавил 94 кВт-ч энергии к значительному аккумулятору Cybertruck емкостью 123 кВт-ч. Хотя производительность Cybertruck при зарядке нельзя назвать низкой, она вызывает сомнения при сравнении с другими электромобилями.

Краткое сравнение с Model 3 Long Range от Tesla показывает, что скорость зарядки немного ниже, что говорит о том, что большая батарея Cybertruck не обязательно означает более быструю зарядку. По результатам анализа, проведенного InsideEVs, 1T компании Rivian с батареей емкостью 135 кВт/ч демонстрирует относительно ровную кривую зарядки до 58% заряда, достигая пика на уровне 184 кВт.

Более того, по показателю «км заряда в минуту», что является критически важным показателем для практического вождения, издание Electrek сообщает, что Cybertruck отстает от Tesla Model 3. Следует отметить, что эти показатели значительно ниже, чем у Hyundai Ioniq 5 и Kia EV6, которые обеспечивают более широкие кривые зарядки, поддерживая скорость 170-180 кВт до 70-80%, хотя и при более низкой пиковой скорости зарядки ~230 кВт.

Важно отметить, что это испытание проводилось не в идеальных условиях. Издание Electrek отмечает, что система зарядки Cybertruck разработана для переключения между 800- и 400-вольтовыми зарядками и потенциально могла бы предложить лучшую производительность с 800-вольтовой зарядкой, если бы такая инфраструктура была доступна.





Кроме того, на результаты могла повлиять загруженность зарядной станции: возможно, Tesla ограничивает скорость зарядки в пиковое время. В случае с новым автомобилем Tesla может выпустить обновления для улучшения возможностей зарядки на основе реальных данных и отзывов пользователей - такую стратегию компания успешно применяла в прошлом.

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Хотя цифры, приведенные в видеоролике, далеко не новаторские, эта история еще не закончена. По мере того как компания Tesla будет совершенствовать свою зарядную инфраструктуру и продолжать внедрять инновации, производительность зарядки Cybertruck может улучшиться, что позволит покупателям получить больше выгоды за свои деньги.