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Ведущий поставщик оборудования для производства микросхем компания ASML, отменила часть своих поставок в Китай после вмешательства правительства США. Этот шаг рассматривается как часть усилий США по сдерживанию амбиций Китая в области полупроводников, которые имеют последствия для экономики и национальной безопасности.
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Голландская компания ASML производит литографические станки, необходимые для создания схем на микрочипах. Компания является одной из немногих в мире, способных производить системы экстремальной ультрафиолетовой литографии (EUV), которые используют мощные лазеры для вытравливания крошечных рисунков на кремниевых пластинах. Эти машины позволяют производителям микросхем выпускать более компактные, быстрые и энергоэффективные чипы, используемые в различных продуктах - от смартфонов и компьютеров до автомобилей и оружия. Среди клиентов ASML такие мировые гиганты, как Samsung, Intel и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), которые поставляют чипы для Apple, Huawei и других крупных брендов.
Запрет, введенный администрацией Байдена в октябре 2023 года, направлен на предотвращение экспорта в Китай без лицензии полупроводниковых чипов и литографических машин, содержащих технологии или компоненты американского происхождения.
США оказывают давление на своих союзников, чтобы те присоединились к их усилиям по ограничению доступа Китая к важнейшим технологиям, ссылаясь на озабоченность по поводу военной модернизации Китая и нарушения прав человека.
В июле 2023 года правительство Нидерландов согласилось ограничить продажу в Китай машин для глубокой ультрафиолетовой (DUV) литографии ASML, второй по сложности техники, которую она производит, после уговоров США. В своем заявлении ASML подтвердила, что правительство Нидерландов частично отозвало ее лицензию на поставку двух типов литографических машин в Китай, что затронуло многих клиентов. Компания заявила, что получила от правительства США дополнительные разъяснения относительно сферы действия и последствий американских правил экспортного контроля.
Китай осудил действия США как гегемонистское и хулиганское поведение и призвал Нидерланды быть беспристрастными и уважать рыночные принципы и закон. Официальный представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь заявил о том, что вмешательство США нанесет ущерб общим интересам обеих стран и их компаний и нарушит стабильность глобальной цепочки поставок. Вэньбинь сообщил, что Китай будет продолжать поддерживать свою внутреннюю полупроводниковую промышленность и способствовать инновациям и развитию в этой области.
ASML заявила, что ожидает, что отмена поставок окажет минимальное влияние на ее финансовые планы на 2023 год. Руководство компании надеется, что ASML продолжит взаимодействовать со своими клиентами, поставщиками и правительствами, чтобы обеспечить соблюдение соответствующих законов и норм.