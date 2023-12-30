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devchidable
Сезонные изменения на Белом континенте могут помочь спутниковой навигации
Темные холодные зимы и сияющее солнечное лето Антарктиды хранит в себе секрет ионосферы, который ученые разгадали совсем недавно

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Холодная темная зима и яркое солнечное лето Антарктиды таят в себе секрет ионосферы, который недавно удалось отследить ученым. Плотность ионосферы в течение дня и ночи меняется независимо от 24 часов солнечного света летом и полной темноты зимой.

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Десятилетние наблюдения за ионосферой на станции Бхарати в Антарктиде выявили существенные сезонные изменения: максимальное общее количество электронов (TEC) наблюдается в равноденственные месяцы, а затем летом и зимой. Такие долгосрочные исследования на декабрь 2023 года помогут понять влияние ионосферы на спутниковые системы навигации и связи и смягчить его.

Ионосфера - это часть верхней атмосферы Земли, частично ионизированная, простирающаяся на 100 - 1 тыс. км. Ионосфера в полярных регионах очень динамична и выступает в качестве основного поглотителя энергии для явлений космической погоды и связанных с ними процессов в магнитосферно-ионосферных системах, поскольку линии магнитного поля в этом регионе вертикальны. Наблюдения за ионосферой в Антарктиде немногочисленны по сравнению с арктическим регионом из-за географических ограничений и ограниченного числа станций.

Группа ученых из Индийского института геомагнетизма (IIG), автономного учреждения Министерства науки и технологий (DST) Индии, изучила долгосрочные сезонные наблюдения за ионосферой на индийской антарктической станции Бхарати в период с 2010 по 2022 год, а также солнечную активность в соответствии с 11-летним циклом Солнца. Было замечено, что хотя в полярные ночи на станции Бхарати солнечный свет не падает в течение всего дня, наблюдается суточный ход с пиком плотности ионосферы около местного полудня. Колебания плотности ионосферы день-ночь наблюдались независимо от 24 часов солнечного света летом и полной темноты зимой.

Ученые объяснили пик ионизации выпадением частиц и переносом конвективной плазмы из высоких широт. Кроме того, максимальная плотность ионосферы в летние месяцы, когда солнце светит 24 часа (полярные дни), была примерно в два раза больше, чем в полярные ночи в районе Бхарати.

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Исследование было опубликовано в Journal of Polar Science в декабре 2023 года. Подобные долгосрочные исследования помогут людям понять влияние ионосферы на спутниковые системы навигации и связи и смягчить его.

#наука #devchidable #физика #антарктида #спутниковая навигация #белый континент #бхарати #индийский институт геомагнетизма #ионосфера #министерство науки и технологий индии
Источник: techcurvy.com
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