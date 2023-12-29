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devchidable
Сотрудники Microsoft рассказали о том, как хакеры атаковали пользователей Windows
Корпорация Microsoft объявила, что отключила функцию, предназначенную для упрощения установки приложений в Windows.

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Компания Microsoft сообщила, что отключила обработчик протокола установки приложений Windows после того, как несколько финансово мотивированных хакеров использовали его для заражения машин Windows вредоносным ПО.

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Компания объяснила, как киберпреступники распространяли вредоносное ПО с середины ноября 2023 года. Сотрудники Microsoft также заявили, что уязвимость могла быть использована для распространения вымогательского ПО, причем пакеты доставлялись с помощью веб-сайтов, доступных через вредоносную рекламу легитимного популярного программного обеспечения (ПО).

В Microsoft утверждают, что злоумышленники использовали уязвимость для обхода мер безопасности, которые в противном случае защищали бы пользователей Windows от вредоносного ПО. К ним относятся компоненты Defender SmartScreen для защиты от фишинга и вредоносного ПО, а также встроенные предупреждения браузера, предостерегающие пользователей от загрузки исполняемых файлов.

В начале декабря 2023 года Microsoft заметила хакерскую группу, распространявшую поддельное ПО, такое как Zoom, Tableau, TeamViewer и AnyDesk, с помощью метода, называемого отравлением поисковой оптимизации (SEO). По сути метод подделывает легитимные загрузки ПО и выводят нелегальные ПО на более высокие уровни в поисковой системе. Эти варианты предлагались пользователям, которые искали легитимное программное обеспечение в Bing или Google. Подделка или выдача себя за другого - популярная тактика социальной инженерии, направленная на пользователей.

Пользователям, перешедшим по ссылкам этих самозванных приложений, предлагался настольный App Installer. Если пользователь нажимает кнопку «Установить» в настольном App Installer, вредоносное приложение устанавливается и запускает дополнительные процессы и скрипты, которые приводят к установке вредоносного ПО.

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Хотя на 29 декабря 2023 года Microsoft уже отключила использовавшийся протокол, пользователи должны всегда быть бдительными в отношении платформы, предлагающей ПО для загрузки. Также необходимо следить за URL-адресом и проверять наличие орфографических ошибок в программном обеспечении. Всегда загружайте программное обеспечение с официальных сайтов и не путайте «Microsoft» с «Miccrosoft».

#microsoft #windows #devchidable #хакеры #информационная безопасность #операционная система #информационные технологии
Источник: bleepingcomputer.com
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