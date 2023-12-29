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devchidable
В Великобритании разрабатывают реактивное топливо из отходов жизнедеятельности людей
Исходный материал производится в избытке и доступен в большом количестве. Все выиграют от того, что отходы будут переработаны.

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Компания Firefly Green Fuels, расположенная Великобритании, успешно продемонстрировала разработку авиационного топлива из человеческих фекалий. Независимые испытания, проведенные регулирующими органами авиационной промышленности, также показали, что разработанное топливо идентично тому, которое используется в реактивных двигателях.

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На 2023 год авиационная промышленность отвечает за два с половиной процента глобальных выбросов углекислого газа. Может показаться, что это небольшая цифра, но она значительна, поскольку летает лишь небольшая часть людей, и в будущем эта отрасль будет только расти.

Попытки декарбонизации отрасли за счет использования электрических или водородных самолетов пока находятся в зачаточном состоянии, и до замены крупногабаритных самолетов, работающих на ископаемом топливе, еще много лет. Именно поэтому в качестве временной меры, позволяющей продолжать использовать большие самолеты, не увеличивая глобальные выбросы, разрабатываются экологически чистые виды авиационного топлива (SAF).

В 2003 году Джеймс Хайгейт основал компанию Firefly Green Fuels для производства биодизеля из рапсового масла, который мог бы питать транспортные средства, такие как легковые и грузовые автомобили. На 2023 год компания продает оборудование для переработки растительного масла в топливо по всему миру. Затем Хайгейт сосредоточил свое внимание на использовании того же подхода и для реактивных двигателей.

Инженеры пыталась использовать различные материалы, такие как отработанное кулинарное масло, пищевые отходы и даже сельскохозяйственные отходы, сообщает издание BBC. Но ничего не дало положительного результата. Тогда они объединились с химиком из Имперского колледжа в Лондоне Серджио Лимой, чтобы использовать в качестве исходного материала человеческие отходы. Вместе исследовательская группа разработала процесс превращения человеческих отходов в густую черную жидкость, которая выглядит как сырая нефть. Используя фракционную дистилляцию, команда может получить интересующее ее топливо, как это делают нефтеперерабатывающие заводы.

Новый разработанный SAF был отправлен в центр в Германии, где подтвердили, что его химический состав схож с составом топлива А1, используемого в реактивных двигателях. В беседе с изданием BBC Серджио Лима, который также является директором по исследованиям в Firefly Green Fuels рассказал о том, что компания создала топливо с нулевым уровнем выбросов. SAF, изготовленный из продуктов растениеводства, обычно считается лучшей альтернативой, поскольку растения, используемые для производства масла, улавливают углекислый газ из воздуха в процессе роста. По оценкам экспертов, это позволяет сократить выбросы до 90% по сравнению с ископаемым топливом.

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Некоторые также выступают против SAF, настаивая на том, чтобы ограниченные земли использовались для выращивания сельскохозяйственных культур для решения проблемы продовольственной безопасности, а не для производства авиационного топлива. Однако у подхода Firefly Green Fuels вряд ли найдутся противники, поскольку человеческие отходы - это то, чего нельзя избежать, что доступно в изобилии и никому не нужно.

#технологии #devchidable #великобритания #топливо #firefly green fuels #реактивное топливо #экологически чистые виды авиационного топлива
Источник: bbc.com
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