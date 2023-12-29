Исходный материал производится в избытке и доступен в большом количестве. Все выиграют от того, что отходы будут переработаны.

Компания Firefly Green Fuels, расположенная Великобритании, успешно продемонстрировала разработку авиационного топлива из человеческих фекалий. Независимые испытания, проведенные регулирующими органами авиационной промышленности, также показали, что разработанное топливо идентично тому, которое используется в реактивных двигателях.

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На 2023 год авиационная промышленность отвечает за два с половиной процента глобальных выбросов углекислого газа. Может показаться, что это небольшая цифра, но она значительна, поскольку летает лишь небольшая часть людей, и в будущем эта отрасль будет только расти.

Попытки декарбонизации отрасли за счет использования электрических или водородных самолетов пока находятся в зачаточном состоянии, и до замены крупногабаритных самолетов, работающих на ископаемом топливе, еще много лет. Именно поэтому в качестве временной меры, позволяющей продолжать использовать большие самолеты, не увеличивая глобальные выбросы, разрабатываются экологически чистые виды авиационного топлива (SAF).

В 2003 году Джеймс Хайгейт основал компанию Firefly Green Fuels для производства биодизеля из рапсового масла, который мог бы питать транспортные средства, такие как легковые и грузовые автомобили. На 2023 год компания продает оборудование для переработки растительного масла в топливо по всему миру. Затем Хайгейт сосредоточил свое внимание на использовании того же подхода и для реактивных двигателей.

Инженеры пыталась использовать различные материалы, такие как отработанное кулинарное масло, пищевые отходы и даже сельскохозяйственные отходы, сообщает издание BBC. Но ничего не дало положительного результата. Тогда они объединились с химиком из Имперского колледжа в Лондоне Серджио Лимой, чтобы использовать в качестве исходного материала человеческие отходы. Вместе исследовательская группа разработала процесс превращения человеческих отходов в густую черную жидкость, которая выглядит как сырая нефть. Используя фракционную дистилляцию, команда может получить интересующее ее топливо, как это делают нефтеперерабатывающие заводы.

Новый разработанный SAF был отправлен в центр в Германии, где подтвердили, что его химический состав схож с составом топлива А1, используемого в реактивных двигателях. В беседе с изданием BBC Серджио Лима, который также является директором по исследованиям в Firefly Green Fuels рассказал о том, что компания создала топливо с нулевым уровнем выбросов. SAF, изготовленный из продуктов растениеводства, обычно считается лучшей альтернативой, поскольку растения, используемые для производства масла, улавливают углекислый газ из воздуха в процессе роста. По оценкам экспертов, это позволяет сократить выбросы до 90% по сравнению с ископаемым топливом.

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Некоторые также выступают против SAF, настаивая на том, чтобы ограниченные земли использовались для выращивания сельскохозяйственных культур для решения проблемы продовольственной безопасности, а не для производства авиационного топлива. Однако у подхода Firefly Green Fuels вряд ли найдутся противники, поскольку человеческие отходы - это то, чего нельзя избежать, что доступно в изобилии и никому не нужно.