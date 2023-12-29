Ожидается, что завод по производству цифровых технологий, расположенный на промышленной базе G60 Starlink, будет иметь производственную мощность 300 спутников в год.

Китай активизировал свои усилия в секторе космических технологий, что знаменует собой новую главу в глобальной гонке за спутниковые интернет-услуги. Это происходит по мере того, как китайская инициатива по созданию мегаконстелляции спутников G60 в Шанхае переходит в стадию производства, бросая прямой вызов программе Starlink от SpaceX.

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Расположенный на промышленной базе G60 Starlink, новый завод по производству цифровых технологий в Шанхае, поддерживаемый муниципальным правительством, приступил к выпуску коммерческих спутников. На декабрь 2023 года это достижение является частью более широкой стратегии Китая по укреплению своих позиций на рынке коммерческих спутников, который все чаще рассматривается как ключевая область технологических инноваций и международной конкуренции.

Планируя запустить и эксплуатировать не менее 108 спутников к 2024 году, завод стремится создать конкурентоспособную глобальную отраслевую цепочку к 2027 году. Впечатляющая производственная мощность завода - 300 спутников в год - является значительным шагом вперед, резко сократив время создания спутника с нескольких месяцев до полутора дней. Однако важно отметить, что по темпам производства Китай все еще отстает от завода Starlink компании SpaceX, который производит шесть спутников ежедневно. Этот разрыв подчеркивает конкурентный характер отрасли и проблемы, с которыми сталкивается Китайская Народная Республика, пытаясь догнать известных игроков рынка.

Амбициозный китайский проект G60 Starlink, а также национальная сеть Guo Wang демонстрируют стремление страны сравняться со Starlink Илона Маска, а в перспективе и превзойти его. Проект G60, начатый в 2016 году, набирает обороты благодаря поддержке правительства Шанхая и стратегической важности высокотехнологичных производственных возможностей региона.

Поскольку к 2025 году ожидается значительный рост отрасли аэрокосмической информации, выход Китая в этот сектор, это не просто технологическое начинание, а стратегический шаг в глобальном экономическом ландшафте. Мегаконстелляция G60 - это не только достижение в области спутниковых технологий, но и важнейший компонент в промышленной цепочке, включающей сервисы данных, искусственный интеллект и глубокое обучение, необходимые для обработки огромных объемов данных со спутников.

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Такое развитие событий указывает на растущую важность спутниковых интернет-услуг и обострение глобальной конкуренции за доминирование на этом растущем рынке. Китай продолжает двигаться вперед, а мир наблюдает за тем, как эта гонка определит будущее глобальной интернет-связи и технологического превосходства.