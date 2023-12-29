После запуска новых инструментов искусственного интеллекта необходимость в сотрудниках рекламного отдела компании отпала.

Компания Google рассматривает возможность замены некоторых сотрудников искусственным интеллектом. Согласно отчету издания The Information, компания собирается либо перевести на другую должность, либо уволить некоторых сотрудников отдела продаж, чья работа была недавно автоматизирована новыми инструментами ИИ.

реклама

Ранее в 2023 году Google запустила новую эру рекламы на базе ИИ, чтобы повысить эффективность работы рекламодателей с компанией, включая создание клиентских активов, разработанных этой технологией, для рекламных кампаний, созданных специально для рекламодателя.

По имеющимся данным, в рекламном подразделении Google работает 30 тыс. сотрудников, причем почти половина из них занимается продажей рекламы для конкретных рекламных сервисов Google, необходимость в которых отпала благодаря внедрению рекламодателями ИИ. Замена сотрудников на ИИ в долгосрочной перспективе может увеличить прибыль Google.

Рекламные вакансии - не единственные позиции, которые могут быть заменены ИИ. По мере того как технология становится все более совершенной, ряд должностей, которые традиционно занимали люди, потенциально рискуют быть замененными ИИ.

В отчете, подготовленном хостинговой компанией Hostinger в начале 2023 года, говорится, что ИИ способен заменить несколько рабочих мест в здравоохранении, транспорте, финансовых услугах и т.д. В глобальном масштабе было обнаружено, что одними из первых должны стать должности в здравоохранении, особенно такие, как административные задачи в больницах.

Тем не менее, развитие ИИ привело к появлению новых должностей, которых раньше не существовало. В том числе Prompt Engineer, который создает подсказки для магистрантов, а также инструкторы и аудиторы ИИ.