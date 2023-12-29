Состояние основателя Tesla за год увеличилось больше чем на $100 млрд.

По мере того как многие миллиардеры в 2023 году потеряли часть своих доходов, Илон Маск вновь укрепляет свои позиции в качестве самого богатого человека в мире. Несмотря на бурный год, наполненный волатильностью рынка, спорами на платформе Х и личными проблемами, состояние Маска выросло на ошеломляющие $100 млрд. Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, чистый капитал Маска увеличился на $101 млрд долларов. В 2021 году личное состояние Маска составляло $340 млрд. Однако в 2022 году Маск потерял $182 млрд, и теперь его состояние составляет $238 млрд.

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Именно компания Tesla продолжает быть движущей силой для Маска. Электромобильный гигант остается золотым гусем Маска. Несмотря на несколько неровностей на дороге, цена акций Tesla взлетела в 2023 году благодаря рекордным поставкам и расширению глобального охвата. SpaceX, аэрокосмическое детище Маска, продолжает расти. Успешные запуски, спутниковый интернет и выгодные государственные контракты подняли стоимость акций SpaceX на новую высоту. По оценкам, SpaceX на 29 декабря 2023 года оценивается в $175 млрд.

Помимо Tesla и SpaceX, такие предприятия Маска, как Neuralink и The Boring Company, продолжают привлекать внимание и инвестиции. Его участие в Twitter, хотя и бурное, добавило еще один слой к его разнообразному портфолио и позволило его имени оставаться в новостном цикле.

Маск приобрел Twitter в 2022 году и внес множество изменений в социальную медиаплатформу. Самым большим изменением стал ребрендинг платформы, вызвавший много критики. Маск переименовал Twitter в X и поставил перед собой амбициозную задачу сделать его приложением для всего на свете. Его посты вызвали множество споров, и он даже увольнял людей с платформы Х.

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Большая часть богатства Маска связана с его владением акциями. Чем сильнее взлет цен на акции, тем значительнее становится его общая стоимость. Очевидно, что Илон Маск по-прежнему возглавляет список богатейших людей мира.