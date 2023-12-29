Для большинства людей пассивный доход — это своего рода дополнительная карманная мелочь, требующая минимальных усилий, чтобы заработать в дополнение к основному источнику дохода.

В то время как большинство людей суетятся за зарплатой, бывший генеральный директор Microsoft Стив Балмер, в 2024 году получит огромный доход в размере $1 млрд. Балмер владеет акциями компании Microsoft, и его доходы будут получены благодаря тому, что технологический гигант недавно увеличил квартальные дивиденды. Он занимает шестое место в списке самых богатых людей мира.

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Microsoft увеличила размер квартальных дивидендов до $0,75 на акцию, или $3 в год. Балмер, владеющий 4% акций (333,2 млн акций по состоянию на 2014 год), получит чуть менее $1 млрд дивидендов в 2024 году.

С 2003 года дивиденды производителя были блестящими, что делает их сокращение маловероятным. Налоговая в США получит значительную часть чека Балмера. Учитывая его огромный доход, Балмеру грозит 20% налог на дивиденды, что означает примерно $200 млн, которые пойдут прямо государству.

Это может стать хорошей новостью для инвесторов по всему миру. Учитывая приверженность Microsoft к выплате дивидендов, а также то, что рынок в целом изобилует сочными выплатами, 2024 год может стать годом, когда можно будет отхватить кусок дивидендного пирога.

В 2023 году состояние Балмера увеличилось на $29 млрд и составило около $115 млрд. Это на несколько миллиардов меньше, чем у его бывшего начальника Билла Гейтса, который занял четвертое место с состоянием в $121 млрд, согласно октябрьскому индексу миллиардеров от издания Bloomberg.

Стив Балмер пришел в Microsoft в 1980 году в качестве помощника соучредителя компании. В 2000 году он стал генеральным директором Microsoft, а в 2014 году покинул свой пост. В 2023 году Microsoft выплатила дивиденды в размере $2,79 на акцию, в результате чего ежегодная выплата Балмеру составила около $930 млн в зависимости от его доли в компании.

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Помимо Балмера, Berkshire Hathaway Уоррена Баффета ожидает получить дивиденды в размере $6 млрд благодаря разнообразному портфелю дивидендных акций таких гигантов, как Chevron, Bank of America и даже Coca-Cola.