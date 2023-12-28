Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
devchidable
Китайский автогигант намерен свергнуть Tesla с мирового рейтинга самых популярных электромобилей
Китайский производитель электромобилей BYD, находится на грани того, чтобы превзойти компанию Tesla в качестве мирового лидера по продажам электромобилей.

реклама

Китайский производитель электромобилей BYD, находится на грани того, чтобы превзойти Tesla в качестве мирового лидера по продажам электромобилей. Неминуемая победа BYD над Tesla подчеркивается ее замечательными результатами в третьем квартале 2023 года, где она отстала от Tesla всего на 3 тыс. единиц в продажах электромобилей.

реклама

Аналитики прогнозируют, что компания BYD будет готова занять первое место, когда в начале января 2024 года будут опубликованы данные за четвертый квартал. Резкий рост продаж BYD можно объяснить его стратегическим акцентом на доступность, а разнообразная линейка моделей, включая Seagull по цене около $10 тыс., рассчитана на более широкую потребительскую базу.

Cтратег по акциям Morningstar Сет Голдштейн, отметил успех компании BYD, сказав изданию Business Insider, что сделало руководство BYD, так это попытались обслужить более широкую рыночную базу с помощью более доступных автомобилей, в дополнение к некоторым роскошным автомобилям начального уровня. В отличие от этого, премиальные модели Tesla могут столкнуться с растущей конкуренцией, поскольку доступность становится ключевым фактором распространения электромобилей.

Контроль Китая над цепочками поставок батарей для электромобилей дал таким компаниям, как BYD, значительное преимущество, поскольку батареи составляют от 30% до 50% стоимости электромобиля. По данным Morgan Stanley, до 90% цепочки поставок батарей для электромобилей приходится на Китай, где такие крупные игроки, как CATL и BYD, занимают более половины рынка. Более того, обширная китайская инфраструктура зарядки, крупнейшая в мире, с мощными зарядными устройствами через каждые 50 км вдоль основных автомагистралей, уменьшила беспокойство по поводу дальности пробега, что является ключевым фактором для потенциальных покупателей электромобилей.

Доминирование Китая в секторе EV имеет глобальные последствия, поскольку конкуренты, особенно США, сталкиваются с проблемами из-за ранних шагов Китая и интеграции цепочек поставок. В то время как мировая экономика сталкивается с неопределенностью, Китай, как ожидается, завершит 2023 год с рекордными продажами электромобилей, что свидетельствует об устойчивом рынке EV.

Поскольку BYD стремится занять первое место, аналитики предвидят конкурентную борьбу, прогнозируя, что в 2024 году преимущество компании Tesla в доходах и рыночной капитализации значительно сократится. Аналитики Bernstein оценивают продажи Tesla в $114 млрд, что значительно отстает от прогнозируемых $112 млрд BYD. В ответ на это, компания Tesla планирует обновить Model Y, чтобы сохранить свое конкурентное преимущество, производство которой начнется в середине 2024 года.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Потенциальная возможность BYD обогнать Tesla по мировым продажам электромобилей подчеркивает меняющуюся динамику рынка электромобилей. Поскольку доступность и инфраструктура играют ключевую роль, индустрия ожидает публикации данных за четвертый квартал 2023 год, чтобы подтвердить восхождение BYD на первое место.

#китай #tesla #devchidable #электромобиль #производство #транспорт #byd #китайский производитель #рынок электромобилей #средства передвижения
Источник: bydglobal.com
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Украина установила на свои танки российскую динамическую броню для противодействия российским ПТУР
У первого электромобиля Xiaomi лучше технологии, чем Tesla
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Украине заметили новые Герани – дрон-камикадзе имеет защитное покрытие и реактивный двигатель
6
Россия начинает мегапроект по модернизации торгового флота
3
Председатель совета директоров TSMC уволен в связи с провалом проекта фабрики Fab 21 в Аризоне
5
Один день на Марсе от камер марсохода НАСА
+
Русские войска заняли дачи к северу от Авдеевки и создали угрозу окружения АКХЗ с этого направления
3
Кривонос: ВС РФ "накрыли" одну из крупнейших фабрик Украины, что стало серьёзным провалом СБУ
1
Искусственный интеллект прогнозирует дату и риски смерти: точность современной алгоритмики удивляет
2
Российские войска провели одну из самых массированных атак на инфраструктурные объекты Украины
9
Производитель «Ланцетов» представил новый дрон-камикадзе «Изделие 55»
5
Специализирующаяся на кибербезопасности McAfee рекомендует удалить эти приложения со своих телефонов
1
Поставляемые в следующем году Су-57 будут оснащены двигателями второго этапа
+
The National Interest пытается привлечь внимание к разработке тяжелого дрона С-70 «Охотник»
3
Новый электрический внедорожник Huawei Aito M9 приносит много дисплеев и проекторы
1
Чудо-батареи из кремния: скоро электромобили смогут проехать 1000 км без подзарядки
1
Появилась информация о ценах на семейство Samsung Galaxy S24
+
К концу 2024 года США планируют взять на вооружение сразу 3 новые боевые машины
+
Ключевые различия между двумя приложениями ChatGPT и Microsoft Copilot
1
Масштабный проект расширения судоходства на реке Дон завершат в 2025 году
+
Компания-разработчик Ланцета представила новый дрон с четырьмя двигателями, неуязвимый для РЭБ
+
Вертолеты будут обследовать Лас-Вегас на предмет ядерной угрозы в новогоднюю ночь 2023 года
+

Популярные статьи

США строят “лазерные сети", способные удерживать беспилотники в воздухе бесконечно долго
9
Ryzen 7 5800X3D на АМ4 vs Ryzen 7 7700X на АМ5 – почему новый сокет дороже и стоит ли переплачивать
52
Проверяем мое "Глубокомысленное аналитическое предсказание" на 2023 год и вангуем на год 2024-й
8
Что выгоднее купить в ПК эконом-класса - Radeon RX6600 или Intel ARC A750 / A770 - тест сборок
21
Малайзия испытывает серьезные проблемы с производством микросхем
+
ATi Radeon HD 2900 XT 1Gb GDDR4 512bit и ещё 6 видеокарт в мою коллекцию
51
2023 год стал худшим в истории игровых консолей Xbox
7
Первая секретная миссия в космосе по добыче драгоценных металлов планируется в 2024 году
4
В США заявили, что Зеленскому пора на покой, пока Украина совсем не развалилась
6
Подводим итоги 2023 года — самые лучшие игры на ПК по оценкам геймеров, а не игровых журналистов
7

Сейчас обсуждают

Свободный Пасечник
17:36
украина вообще не страна. Кстати, знаете что значит слово "украинец"? Национальность? Нет. Принадлежность к определённому региону? Нет. Это должность, на современный русский переводится как погранични...
Белгород подвергся обстрелу со стороны ВСУ
Александр Вовк-Михайлов
17:34
Скот хохлов уже весь мир за людей не считает
Морозы заставили изменить отношение к России у части казахстанского общества
Свободный Пасечник
17:34
Немедленно нанести ядерный удар по куеву.
Белгород подвергся обстрелу со стороны ВСУ
Александр Вовк-Михайлов
17:32
Мнение чубатой обезьяны никого не интерес9ует.
Морозы заставили изменить отношение к России у части казахстанского общества
seedkls
17:32
если для вас разница между 743к и 590к в антуту 7%, то с вами можно и не продолжать спорить. В условном геншинне А54 34-40фпс на минималках выдает, пока у меня столько на высоких во время троттлинга. ...
Российские потребители отказываются от смартфонов Samsung и Apple – бренды вылетели из первой тройки
Подарочек
17:31
Так не создавали бы вы боевых комаров, он и не говорил бы тогда.
Постпред России при ООН предупредил Запад о «самых плохих новостях» касательно Украины в ближайшее время
Александр Вовк-Михайлов
17:29
Какой ты грек обосранная хохлявая свыня. Сбежал от могилизации. По твоим тупым высерам сразу видно кто ты такое.
Морозы заставили изменить отношение к России у части казахстанского общества
Александр Вовк-Михайлов
17:26
Засранец сиди в сврей параше хохлявой и не хрюкай свинье хрюкать не разрешали.
Морозы заставили изменить отношение к России у части казахстанского общества
Александр Вовк-Михайлов
17:25
Это обосраный хохол сидящий и смердящий в хозяйском сортире.
Морозы заставили изменить отношение к России у части казахстанского общества
Дмитрий Вуди
17:22
А по какому правилу русского языка именно Украина стала "на"?
В Украине заметили новые Герани – дрон-камикадзе имеет защитное покрытие и реактивный двигатель
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем