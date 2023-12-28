Китайский производитель электромобилей BYD, находится на грани того, чтобы превзойти компанию Tesla в качестве мирового лидера по продажам электромобилей.

Китайский производитель электромобилей BYD, находится на грани того, чтобы превзойти Tesla в качестве мирового лидера по продажам электромобилей. Неминуемая победа BYD над Tesla подчеркивается ее замечательными результатами в третьем квартале 2023 года, где она отстала от Tesla всего на 3 тыс. единиц в продажах электромобилей.

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Аналитики прогнозируют, что компания BYD будет готова занять первое место, когда в начале января 2024 года будут опубликованы данные за четвертый квартал. Резкий рост продаж BYD можно объяснить его стратегическим акцентом на доступность, а разнообразная линейка моделей, включая Seagull по цене около $10 тыс., рассчитана на более широкую потребительскую базу.

Cтратег по акциям Morningstar Сет Голдштейн, отметил успех компании BYD, сказав изданию Business Insider, что сделало руководство BYD, так это попытались обслужить более широкую рыночную базу с помощью более доступных автомобилей, в дополнение к некоторым роскошным автомобилям начального уровня. В отличие от этого, премиальные модели Tesla могут столкнуться с растущей конкуренцией, поскольку доступность становится ключевым фактором распространения электромобилей.

Контроль Китая над цепочками поставок батарей для электромобилей дал таким компаниям, как BYD, значительное преимущество, поскольку батареи составляют от 30% до 50% стоимости электромобиля. По данным Morgan Stanley, до 90% цепочки поставок батарей для электромобилей приходится на Китай, где такие крупные игроки, как CATL и BYD, занимают более половины рынка. Более того, обширная китайская инфраструктура зарядки, крупнейшая в мире, с мощными зарядными устройствами через каждые 50 км вдоль основных автомагистралей, уменьшила беспокойство по поводу дальности пробега, что является ключевым фактором для потенциальных покупателей электромобилей.

Доминирование Китая в секторе EV имеет глобальные последствия, поскольку конкуренты, особенно США, сталкиваются с проблемами из-за ранних шагов Китая и интеграции цепочек поставок. В то время как мировая экономика сталкивается с неопределенностью, Китай, как ожидается, завершит 2023 год с рекордными продажами электромобилей, что свидетельствует об устойчивом рынке EV.

Поскольку BYD стремится занять первое место, аналитики предвидят конкурентную борьбу, прогнозируя, что в 2024 году преимущество компании Tesla в доходах и рыночной капитализации значительно сократится. Аналитики Bernstein оценивают продажи Tesla в $114 млрд, что значительно отстает от прогнозируемых $112 млрд BYD. В ответ на это, компания Tesla планирует обновить Model Y, чтобы сохранить свое конкурентное преимущество, производство которой начнется в середине 2024 года.

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Потенциальная возможность BYD обогнать Tesla по мировым продажам электромобилей подчеркивает меняющуюся динамику рынка электромобилей. Поскольку доступность и инфраструктура играют ключевую роль, индустрия ожидает публикации данных за четвертый квартал 2023 год, чтобы подтвердить восхождение BYD на первое место.