Компания Tecno собирается расширить линейку своих смартфонов. Компания объявила о запуске смартфона Tecno Pop 8 в следующем месяце.

Компания Tecno подтвердила, что запустит смартфон Tecno Pop 8 - 3 января 2024 года. Смартфон позиционируется как стильный и доступный, он ориентирован на молодых и энергичных пользователей.

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Компания также сообщила, что Tecno Pop 8 будет оснащен 4 Гб оперативной памяти и 64 Гб встроенного хранилища. Смартфон также предложит 4 Гб виртуальной оперативной памяти. Смартфон также будет оснащен дисплеем Dot-in с частотой обновления 90 Гц. Компания также подтвердила, что смартфон Tecno Pop 8 будет поставляться по доступной цене.

В ноябре 2023 года Tecno представила свой Android-смартфон начального уровня - Tecno Spark Go 2024. Tecno Spark Go 2024 доступен в трех вариантах - 3 Гб + 64 Гб, 8 Гб + 64 Гб и 8 Гб + 128 Гб. Компания Techno объявила цену базового варианта – 7,5 тыс. руб.

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Смартфон оснащен 6,56″ дисплеем Dot-In с защитой экрана Panda. Устройство работает на окта-ядерном чипсете Unison T606. Смартфон с двумя SIM-картами работает под управлением Android 13 Go Edition и оснащен аккумулятором емкостью 5 тыс. мАч с поддержкой зарядки 10 Вт.