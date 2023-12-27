Времена, когда пользователи сжимали в руках дизайнерскую сумочку, сомневаясь в ее подлинности, могут сойти на нет.

Технологическая компания Entrupy использует возможности искусственного интеллекта (ИИ) для борьбы с процветающим рынком подделок, предлагая сервис, который может однозначно определить, настоящая ли это сумка Louis Vuitton или Gucci или подделка. Согласно отчету Elle, компания Entrupy, основанная в 2012 году и поддерживаемая Louis Vuitton, утверждает, что благодаря ИИ она может с высокой точностью определять поддельные дизайнерские сумки.

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Согласно отчету, Entrupy работает с помощью своего программного обеспечения (ПО), которое запускает процесс, предлагая пользователям предоставить комплексные изображения товаров с разных ракурсов. Когда речь идет о сумках, технология использует микроскопические линзы высокого разрешения, позволяющие детально рассмотреть такие элементы, как изогнутый край дизайнерской бляшки, изящество логотипа, зернистость кожи и серийный номер.

Затем эти конкретные детали сопоставляются с накопленной информацией, связывая их с конкретной фабрикой или номером партии для целей проверки подлинности. В случае с кроссовками макрообъектив фиксирует обувь, сверяя ее с подлинными фасонами и высококачественными дубликатами, хранящимися в базе данных Entrupy, чтобы проверить их подлинность.

После сканирования товара и ввода всех необходимых данных в систему Entrupy, вердикт о подлинности вашего товара будет выдан в течение нескольких минут. Хотя для некоторых стилей или редких предметов этот процесс может занять немного больше времени. После подтверждения подлинности сертификат быстро выдается и отправляется пользователям по электронной почте.

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На 27 декабря 2023 года Entrupy работает с дизайнерскими сумками и кроссовками от некоторых брендов. Для кроссовок это только Adidas и Nike, а для сумок - Louis Vuitton и Chanel.