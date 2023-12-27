Apple планирует разрешить установку приложений на iPhone из сторонних магазинов в Японии.

На протяжении многих лет компания компания Apple занимала твердую позицию и выступала против боковой загрузки приложений на iPhone. Однако, похоже, эта позиция может оказаться под угрозой. В Японии готовятся меры против технологических гигантов, согласно которым Apple может быть оштрафована и вынуждена разрешить альтернативные магазины приложений на своих iOS-устройствах. Это происходит на фоне растущего международного контроля за доминированием крупных платформ, таких как Apple и Google, на рынке мобильных приложений. Действия Японии повторяют аналогичные меры, принятые другими странами и регионами. Европейский союз уже заявил, что у Apple не останется другого выбора, кроме как разрешить стороннюю загрузку приложений на iPhone.

реклама

Согласно отчету издания Nikkei Asia, планируемое законодательство, которое, как ожидается, будет представлено в 2024 году, направлено на ограничение антиконкурентной практики в японском технологическом ландшафте. Японская комиссия по справедливой торговле (JFTC) будет уполномочена налагать штрафы за нарушения, которые могут достигать 6% от доходов, полученных в результате деятельности нарушителей.

Одним из самых значительных изменений станет требование к Apple и Google открыть свои платформы для конкуренции, позволив пользователям загружать приложения не из их официальных магазинов приложений. На 27 декабря 2023 года устройства на базе iOS при установке приложений полагаются исключительно на App Store, в то время как Android предлагает некоторую гибкость, но при этом сохраняет контроль над приложениями по умолчанию и платежами.

Кроме того, JFTC обеспокоена высокими комиссионными сборами 15-30%, которые Apple и Google взимают с разработчиков приложений. Эти сборы уже давно являются источником разногласий: разработчики утверждают, что они сдерживают инновации и повышают потребительские цены. Новый закон может решить эту проблему, установив ограничения на размер комиссии или разрешив альтернативные способы оплаты в приложениях.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Apple, со своей стороны, защищает политику App Store, утверждая, что она обеспечивает безопасность и качество для пользователей. Однако в Японии компания может оказаться перед сложным выбором: адаптироваться к новым правилам или рисковать потенциальными штрафами и уменьшением доли рынка.