Первая многоразовая ступень ракеты Falcon 9 в ходе транспортировки на морской платформе в порт во Флориде упала на ее палубу и развалилась на две части.

Ракета-носитель компании SpaceX, которая совершила 19 полетов и вошла в историю, запустив первую за почти десятилетие миссию с экипажем из США, потерпела крушение в море. Затем она приземлилась на беспилотный корабль в Атлантическом океане, как это уже было много раз. Фотограф Spaceflight Now Джон Краус поделился эксклюзивными снимками этого события на платформе X.

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Однако на обратном пути к берегу ракета-носитель столкнулась с бурным морем и сильным ветром, в результате чего опрокинулась и развалилась на части. Позднее большой кусок ракеты был замечен плавающим в воде. Компания SpaceX подтвердила потерю ракеты-носителя в социальной сети, заявив, что это произошло из-за сильного ветра и волн во время транспортировки. Инженеры также сообщили, что новые версии Falcon 9 имеют улучшенные посадочные опоры, которые лучше выдерживают такие условия.

Руководитель SpaceX Кико Дончев выразил печаль и разочарование по поводу судьбы ракеты-носителя, которую он назвал исторической 1058. Он объяснил, что ракета-носитель могла опрокинуться, если условия посадки неравномерно нагрузили посадочные опоры, а затем ветер или волны могли заставить ее соскользнуть с беспилотного корабля. Дончев добавил, что компания извлечет уроки из этого инцидента и продолжит стремиться к достижению самолетоподобных операций для своих многоразовых ракет.

Ракета-носитель 1058, совершившая 19 полетов, стала лидером флота Falcon компании SpaceX, за ней следуют две ракеты-носителя, совершившие по 17 полетов, и еще две, совершившие по 15 полетов. Компания-производитель стремится как можно чаще использовать свои ракеты-носители, чтобы сократить расходы и увеличить частоту запусков, открывая новые возможности для освоения космоса и торговли.

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Потеря РН 1058 - редкая неудача для SpaceX. Ее многоразовые ракеты достигли выдающихся успехов, таких как одновременное приземление двух ускорителей после запуска Falcon Heavy и запуск четырех астронавтов на МКС в рамках миссии Crew-1. Компания также разрабатывает Starship, массивную ракету, которая в конечном итоге сможет доставить людей на Луну и Марс.