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devchidable
Украина обещает произвести миллион беспилотников в 2024 году
Украинские чиновники заявили, что в 2024 году страна сможет массово производить около миллиона FPV-беспилотников для борьбы с Россией.

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Украинские чиновники заявили, что в 2024 году они намерены массово увеличить производство беспилотников. В рамках более масштабного плана по защите Украины от российских вооруженных сил, увеличение производства будет сосредоточено на беспилотниках с видом от первого лица (FPV) для атаки и разведки. Министр стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин обнародовал это заявление в социальных сетях.

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Согласно недавнему отчету DroneDJ, Украина планирует произвести более 10 тыс. ударных беспилотников средней дальности с радиусом действия в сотни километров в дополнение к FPV. Эти беспилотники будут предназначены для борьбы с российскими войсками в рамках амбициозного плана Украины по подавлению их большим количеством беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Кроме того, Украина также планирует произвести 3 тыс. беспилотников с дальностью полета 621 1 тыс. км.

В ходе продолжающегося конфликта обе стороны предпринимают решительные, часто изощренные, но иногда неуклюжие попытки использовать средства связи для пропаганды. По этой причине к любым заявлениям подобного рода стоит относиться скептически. В данном случае обещание произвести более 1 млн беспилотников будет весьма трудновыполнимым, учитывая промышленный разрыв, который необходимо преодолеть для достижения этой цели. Эта задача еще более усложняется лишениями военного времени.

Однако Камышин сообщил, что Украина увеличила темпы производства и в декабре 2023 года смогла выпустить более 50 тыс. FPV-беспилотников. Но для достижения цели - выпуска 1 млн дронов - необходимо увеличить темпы производства более чем на 30%. Предполагая, что цифры Камышина верны, DroneDJ отмечает, что 50 тыс. единиц, достигнутых в этом месяце, - это значительное увеличение по сравнению с ежемесячным объемом производства около 1 тыс. единиц всего за несколько месяцев до этого.

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#россия #украина #сво #технологии #специальная военная операция #devchidable #беспилотник #дрон #fpv
Источник: news.yahoo.com
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