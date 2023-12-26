Американские военно-морские силы получили на вооружение первую сверхбольшую автономную беспилотную подводную лодку «Косатка».

Компания Boeing объявила о том, что после приемочных испытаний она успешно поставила ВМС США первый из пяти запланированных беспилотников «Косатка».

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Компания Boeing объявила о поставке своего первого сверхбольшого беспилотного подводного аппарата Orca она же «Косатка» (XLUUV) для ВМС США. Поставка состоялась после приемочных испытаний ВМС. Таким образом, «Косатка» стала первым представителем нового класса автономных подводных лодок, способных выполнять длительные критически важные миссии для достижения подводного морского господства в меняющихся условиях и оспариваемых водах.

После нескольких задержек и перерасхода средств на поставку первой из пяти подводных лодок. «Косатка» весит более 80 т и имеет длину около 26 м. Он также спроектирован по модульному принципу и может выполнять различные задачи для ВМС США. В их число может входить траление мин, ведение радиоэлектронной борьбы и подводное наблюдение. Кроме того, он оснащен выдвижной мачтой и отсеком полезной нагрузки длиной 10,4 м, который может вмещать грузы массой до 8 т. Ожидается, что в будущем «Косатка» будет оснащена гидролокатором с синтезированной апертурой, что позволит ей составлять карты океанского дна. ВМС заинтересованы в оснащении аппарата различными системами вооружения, такими как торпеды, крылатые ракеты и беспилотные летательные аппараты.

Судно приводится в движение с помощью гибридной дизель-электрической системы, которая позволяет ему оставаться под водой в течение длительного времени (возможно, месяцев). Кроме того, оно может работать бесшумно, находясь под водой. Литий-ионные батареи позволяют судну двигаться со скоростью около 5,6 км/ч под водой. Из-за его размеров пока неясно, как именно ВМС будут размещать такой большой беспилотник, но потенциальные варианты включают использование больших надводных кораблей и пирсов. Впрочем, вполне могут подойти и существующие экспедиционные морские базы (ЭМБ) ВМС.





Как бы то ни было, развертывание «Косатка» позволяет ВМС США бесшумно действовать в течение длительного времени в обширных регионах, что делает ее ценным ресурсом в различных контекстах. Аппарат может наносить удары по верфям и портам противника, а также проводить операции с повышенным риском, например, ставить мины в узких водных путях, таких как реки.

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Со слов разработчиков Boeing, аппарат прошел несколько этапов испытаний в море с участием ВМС, продемонстрировав свои уникальные возможности как над, так и под поверхностью. Это продукт обширного опыта компании в создании и эксплуатации подводных аппаратов на протяжении более пяти десятилетий.