Визуально iQOO Watch очень похожи на выпущенные ранее Vivo Watch 3: у них тот же круглый корпус, изогнутое стекло и две кнопки, одна из которых выполнена в формате поворотной головки.

Суббренд китайского производителя смартфонов Vivo - iQoo - запустил свой последний флагманский смартфон iQoo 12 в начале декабря 2023 года. Теперь компания собирается представить другие продукты на своей территории на мероприятии 27 декабря 2023 года. На этом мероприятии iQoo представит линейку смартфонов Neo 9, которая будет сопровождаться наушниками iQoo TWS 1e, а также первыми смарт-часами компании - iQoo Watch.

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Компания iQoo обратилась к китайской социальной медиаплатформе Weibo, чтобы рассказать о дизайне смарт-часов. Ожидается, что предстоящая модель будет представлять собой переработанную версию смарт-часов Vivo Watch 3. Как и дизайн, цена iQoo Watch может быть такой же, как у Vivo Watch 3. Для справки, стоимость версии Vivo Watch 3 только с Bluetooth составляет 14 тыс. руб., а вариант с eSIM - 16,5 тыс. руб.

Предстоящие часы iQoo Watch могут предложить различные варианты ремешков, среди которых могут быть силиконовые, кожаные и плетеные ремешки. Согласно отчету издания GizmoChina, ожидается, что эти ремешки будут представлены в различных цветовых решениях, чтобы удовлетворить различные вкусы.

Для удобства пользователей смарт-часы, скорее всего, будут иметь облегченную конструкцию и весить всего 36 г. Ожидается, что конструкция ремешка iQoo Watch позволит легко устанавливать его и автоматически подбирать циферблат. Смарт-часы также могут быть оснащены заводной головкой, поддерживающей как вращение, так и нажатие кнопок для более удобной навигации.

Что касается технических характеристик, то смарт-часы, скорее всего, будут оснащены циферблатом из 3D-изогнутого стекла с поддержкой функции всегда включенного дисплея (AOD). Также ожидается, что устройства будут поддерживать различные циферблаты, среди которых может быть дизайн на космическую тематику, классический вид часов и спортивный циферблат.





iQoo Watch также, вероятно, будут обладать двухрежимной функциональностью с поддержкой eSIM и Bluetooth. Ожидается, что в режиме eSIM смарт-часы будут работать от аккумулятора до 7 дней. Однако в режиме Bluetooth время автономной работы может увеличиться до 16 дней.

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Внутри часы, по слухам, будут работать под управлением фирменной операционной системы BlueOS от Vivo. В iQoo Watch также могут быть встроены передовые функции мониторинга здоровья, в том числе 8-канальный датчик частоты сердечных сокращений и 16-канальный датчик кислорода в крови.