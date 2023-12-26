По мере того как космические миссии и технологии становятся все более взаимосвязанными, НАСА выпустило первую редакцию призванного укрепить кибербезопасность миссий как государственного, так и частного секторов космической деятельности.

В то время как компании наращивают усилия по защите своих организаций от взлома, НАСА выпустило первое в истории руководство, которое поможет государственным и частным космическим компаниям укрепить свои миссии от киберпреступников.

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Первая редакция руководства по лучшим практикам в области космической безопасности представляет собой значительную веху в стремлении НАСА обеспечить долговечность и устойчивость миссий. Руководство также поможет компаниям повысить уровень безопасности и надежности.

«В НАСА мы осознаем важность защиты наших космических миссий от потенциальных угроз и уязвимостей! Это руководство представляет собой коллективные усилия по созданию набора принципов, которые позволят нам выявлять и снижать риски и обеспечивать постоянный успех наших миссий как на орбите Земли, так и за ее пределами», - сказала заместитель главного советника по защите предприятий в НАСА Мисти Финикал.

По словам представителей НАСА, «Руководство по передовому опыту обеспечения безопасности в космосе» было разработано в интересах международных партнеров космического агентства, представителей промышленности и других специалистов, работающих в расширяющихся областях исследования и развития космоса.

Руководство создано в то время, когда информационные системы и операционные технологии в космической отрасли становятся все более интегрированными и взаимосвязанными. Эти изменения дают NASA и другим космическим организациям преимущества для совместной работы, общения и сбора данных в космосе.

Поскольку новые сложные системы также могут иметь уязвимости, руководство призвано предоставить лучшие практики для адаптации к новым вызовам и реализации мер безопасности и защиты.

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НАСА разрабатывает принципы кибербезопасности для своих космических систем, которые отражены в «Стандарте защиты космических систем». Коллектив будет собирать отзывы космического сообщества, чтобы включить их в будущие версии руководства.