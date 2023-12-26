реклама
В то время как компании наращивают усилия по защите своих организаций от взлома, НАСА выпустило первое в истории руководство, которое поможет государственным и частным космическим компаниям укрепить свои миссии от киберпреступников.
реклама
Первая редакция руководства по лучшим практикам в области космической безопасности представляет собой значительную веху в стремлении НАСА обеспечить долговечность и устойчивость миссий. Руководство также поможет компаниям повысить уровень безопасности и надежности.
«В НАСА мы осознаем важность защиты наших космических миссий от потенциальных угроз и уязвимостей! Это руководство представляет собой коллективные усилия по созданию набора принципов, которые позволят нам выявлять и снижать риски и обеспечивать постоянный успех наших миссий как на орбите Земли, так и за ее пределами», - сказала заместитель главного советника по защите предприятий в НАСА Мисти Финикал.
По словам представителей НАСА, «Руководство по передовому опыту обеспечения безопасности в космосе» было разработано в интересах международных партнеров космического агентства, представителей промышленности и других специалистов, работающих в расширяющихся областях исследования и развития космоса.
Руководство создано в то время, когда информационные системы и операционные технологии в космической отрасли становятся все более интегрированными и взаимосвязанными. Эти изменения дают NASA и другим космическим организациям преимущества для совместной работы, общения и сбора данных в космосе.
Поскольку новые сложные системы также могут иметь уязвимости, руководство призвано предоставить лучшие практики для адаптации к новым вызовам и реализации мер безопасности и защиты.
НАСА разрабатывает принципы кибербезопасности для своих космических систем, которые отражены в «Стандарте защиты космических систем». Коллектив будет собирать отзывы космического сообщества, чтобы включить их в будущие версии руководства.