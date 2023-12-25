Сервис микроблогов Bluesky от создателя Twitter Джека Дорси разрешил всем пользователям просматривать посты в соцсети.

Социальная медиаплатформа Bluesky Джека Дорси, анонсированная в 2021 году, была призвана пересмотреть ландшафт онлайн-общения.

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В отличие от традиционных платформ, платформа использовала децентрализованный подход, сосредоточившись на открытых протоколах, которые расширяли бы возможности пользователей и способствовали инновациям.

Проект привлек внимание своей приверженностью к прозрачности и расширению прав и возможностей пользователей. Не стоит забывать, что Дорси покинул Twitter, и компания была приобретена Илоном Маском и переименована в платформу Х.

Теперь Bluesky представила новый логотип и объявила, что открывается для всех пользователей. Сообщения на Bluesky с самого начала были публичными благодаря открытому протоколу, но 25 декабря 2023 года разработчики сделали их общедоступными через приложение. Грабер также отметил, что название Bluesky запоминается и символизирует открытое пространство возможностей: птица Twitter освободилась от закрытой платформы, чтобы летать в открытой экосистеме Bluesky.

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Разработка платформы вызвала как интерес, так и скептицизм: технологическое сообщество внимательно следило за тем, сможет ли Bluesky выполнить свое обещание сделать социальные сети более открытыми и ориентированными на пользователя.