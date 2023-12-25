Microsoft внедряет модель ChatGPT-4 Turbo от Bing Chat для бесплатного выбора случайных тестировщиков.

Компания Microsoft приступила к развертыванию недавно анонсированного GPT-5 Turbo вместе с поддержкой плагинов для Bing Chat и Microsoft Copilot. На 25 декабря 2023 года эта функция в случайном порядке распространяется среди нескольких бета-тестеров. Более широкое распространение ожидается в начале 2024 года.

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Кроме того, ожидается, что компания Microsoft добавит в Bing Chat обновленный интерпретатор кода, чтобы он мог обрабатывать сложные запросы и программировать. Важно отметить, что GPT-4 также доступен для платных подписчиков ChatGPT. Однако в Bing Chat или Copilot эта функция доступна бесплатно, и пользователи могут воспользоваться улучшенными возможностями новой языковой модели от OpenAI.

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По информации издания WindowsLatest, несмотря на новую интеграцию GPT-4 Turbo, Bing Chat принимает решение на основе запроса о том, использовать ли новую усовершенствованную языковую модель или придерживаться старой модели автоматически. Нет возможности вручную установить Bing Chat по умолчанию в GPT-4 Turbo. При этом развертывание носит совершенно случайный характер, и Microsoft не раскрывает никаких подробностей об учетных записях или регионах, в которых функция будет доступна в первую очередь. Кроме того, в отчете говорится, что это A/B-тест, а это значит, что любой может получить эту функцию в своем Bing Chat или Copilot.