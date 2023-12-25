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devchidable
Pornhub заплатит почти $2 млн за расследование своих связей с торговлей людьми
Компания Aylo, которая владеет веб-сайтами для взрослых, в том числе Pornhub, выплатит штраф правительству США за расследование ее связей с вероятной операцией по торговле людьми.

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Монреальская компания Aylo, владеющая крупнейшим в мире порносайтом Pornhub, согласилась выплатить Соединенным Штатам более $1,8 млн после заключения соглашения с прокурорами о предполагаемых связях с предприятием, занимавшимся торговлей секс-услугами.

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Прокуратура Восточного округа Нью-Йорка объявила 21 декабря 2023 года о заключении соглашения об отсрочке судебного преследования (DPA) с компанией Aylo, ранее известной как MindGeek, которая владеет Pornhub и несколькими другими порносайтами.

DPA, также известное как соглашение об отказе от судебного преследования, приостанавливает уголовное обвинение на определенный период времени. Это добровольный юридический инструмент, используемый для того, чтобы наказать корпорацию и избежать уголовного осуждения, если она соблюдает условия, согласованные с прокурором.

Сделка с Aylo касается обвинения в отмывании денег, связанного с незаконными денежными операциями с доходами от секс-торговли, говорится в пресс-релизе прокуратуры. По данным прокуратуры, компания Aylo призналась, что получал деньги от компании по производству порнографии, которая управляла сайтом GirlsDoPorn (GDP). Операторы сайта были осуждены за секс-торговлю молодыми женщинами, которые снимались в онлайн-видео для взрослых. Женщины жаловались, что их обманом или принуждением заставляли сниматься в откровенных видео, которые затем размещались в сети без их разрешения.

По условиям соглашения, Aylo должна будет выплатить $1,84 млн и произвести неустановленные денежные выплаты жертвам предприятия GDP, чьи видео были распространены без согласия и которые еще не получили компенсацию. Кроме того, в течение трех лет к компании будет приставлен независимый наблюдатель, который будет следить за тем, чтобы Aylo соблюдала условия соглашения.

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В заявлении на своем сайте от 10 ноября 2023 года по поводу DPA компания Aylo заявила, что глубоко сожалеет о том, что на ее платформах размещался контент, произведенный GDP/GDT, и обязалась произвести выплаты пострадавшим.

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Источник: techcrunch.com
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