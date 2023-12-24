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devchidable
В сети завирусился фанатский трейлер фильма «Один дома 3», который выглядит лучше настоящего
Теперь пользователи сети призывают создателей оригинального фильма снять по мотивам этого видео новую часть

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Несмотря на то, что фанаты так и не получили желанный фильм «Один дома 3», теперь появился пародийный трейлер, который выглядит почти как настоящий.

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Ютубер @VJ4rawr2 выпустил ролик спустя 33 года после выхода первого части фильма, в котором снялись Маколей Калкин в роли Кевина и Кэтрин О`Хара в роли его мамы Кейт. В любимом рождественском фильме также снялись Джо Пеши и Дэниел Стерн в роли злодеев Гарри и Марва, они же Мокрые бандиты, и тизер кино основан на мести Кевина после их освобождения из тюрьмы. Пользователям социальных сетей понравился пародийный трейлер.

В ролике Кевин получает записку от дуэта, который ранее был побежден подростком. Послание гласило: «Мы вернулись, маленький приятель! J». Подняв голову, Кевин заметил возле своего дома печально известный фургончик с надписью Oh-Kay Plumbing and Heating. Голос за кадром сообщает зрителям о том, что в этот праздничный сезон пришло время заново открыть для себя классику. Кевин Маккалистер вернулся - только вот семья у нас немного странная на Рождество.


В трейлере подросший Кевин говорит своей маме: «В тот день, когда ты ушла, мне пришлось защищать наш дом. Я был еще ребенком, а ты оставила меня дома одного». Голос за кадром добавил: «Приготовьтесь к финальной схватке Кевина!». Маколей добавляет в конце трейлера: «На этот раз я не останусь дома один. Я должен защитить этот дом ради своей семьи».

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#devchidable #трейлер #киноиндустрия #«один дома 3» #фанатский трейлер
Источник: youtu.be
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