Астрономы приготовились к тому, что в 2028 году им откроются лучшие виды на космос

Крупнейший в мире оптический телескоп собирается по кусочкам. Первые 18 сегментов главного зеркала Чрезвычайно большого телескопа Европейской южной обсерватории (ESO ELT), получившего название M1, начали свой путь из Франции в Чили на расстоянии в 10 тыс. км.

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После завершения строительства ELT будет представлять собой колоссальное зеркало, состоящее из 798 отдельных шестиугольных сегментов, что сделает его самым большим зеркалом телескопа в мире с диаметром более 39 м. Сложность изготовления такого огромного зеркала была такова, что оно не могло быть создано как единое целое.

Воплощение ELT в жизнь стало результатом сотрудничества множества компаний из Европы и Чили. От литья зеркальных сегментов немецкой компанией SCHOTT до тонких опор сегментов, изготовленных голландской компанией VDL ETG Projects BV, каждый вклад подчеркивает международный характер этого проекта.

Компания FAMES сыграл решающую роль в разработке и производстве датчиков с нанометрической точностью, а немецкая компания Physik Instrumente разработала и изготовила исполнительные механизмы, способные позиционировать каждый сегмент с нанометрической точностью. Ответственность за транспортировку сегментов до конечного пункта назначения в пустыне Атакама была возложена на датскую компанию DSV.

По мере того как отполированные зеркальные сегменты будут добираться до места строительства ELT в пустыне Атакама, телескоп обещает решить некоторые из самых важных астрономических задач на декабрь 2023 года. Находясь в стратегически важном месте, ELT ESO будет погружаться в тайны Вселенной и совершать беспрецедентные открытия после введения в эксплуатацию до 2030 года.





От нашей Солнечной системы и экзопланет до звезд, галактик и черных дыр - ELT будет исследовать разнообразные небесные явления и произведет революцию в понимании космоса. M1, главное зеркало ELT, предназначено для улавливания в десятки миллионов раз большего количества света, чем человеческий глаз.

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ELT, первый технический запуск которого запланирован на 2028 год, будет находиться в 20 км от очень большого телескопа на Серро-Армазоне и займет свое место в ряду новаторских астрономических инструментов.