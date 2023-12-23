Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
devchidable
В Чили прибывают зеркальные сегменты крупнейшего в мире оптического телескопа
Астрономы приготовились к тому, что в 2028 году им откроются лучшие виды на космос

реклама

Крупнейший в мире оптический телескоп собирается по кусочкам. Первые 18 сегментов главного зеркала Чрезвычайно большого телескопа Европейской южной обсерватории (ESO ELT), получившего название M1, начали свой путь из Франции в Чили на расстоянии в 10 тыс. км.

реклама

После завершения строительства ELT будет представлять собой колоссальное зеркало, состоящее из 798 отдельных шестиугольных сегментов, что сделает его самым большим зеркалом телескопа в мире с диаметром более 39 м. Сложность изготовления такого огромного зеркала была такова, что оно не могло быть создано как единое целое.

Воплощение ELT в жизнь стало результатом сотрудничества множества компаний из Европы и Чили. От литья зеркальных сегментов немецкой компанией SCHOTT до тонких опор сегментов, изготовленных голландской компанией VDL ETG Projects BV, каждый вклад подчеркивает международный характер этого проекта.

Компания FAMES сыграл решающую роль в разработке и производстве датчиков с нанометрической точностью, а немецкая компания Physik Instrumente разработала и изготовила исполнительные механизмы, способные позиционировать каждый сегмент с нанометрической точностью. Ответственность за транспортировку сегментов до конечного пункта назначения в пустыне Атакама была возложена на датскую компанию DSV.

По мере того как отполированные зеркальные сегменты будут добираться до места строительства ELT в пустыне Атакама, телескоп обещает решить некоторые из самых важных астрономических задач на декабрь 2023 года. Находясь в стратегически важном месте, ELT ESO будет погружаться в тайны Вселенной и совершать беспрецедентные открытия после введения в эксплуатацию до 2030 года.


От нашей Солнечной системы и экзопланет до звезд, галактик и черных дыр - ELT будет исследовать разнообразные небесные явления и произведет революцию в понимании космоса. M1, главное зеркало ELT, предназначено для улавливания в десятки миллионов раз большего количества света, чем человеческий глаз.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

ELT, первый технический запуск которого запланирован на 2028 год, будет находиться в 20 км от очень большого телескопа на Серро-Армазоне и займет свое место в ряду новаторских астрономических инструментов.

#франция #devchidable #телескоп #астрономы #технологи #чили #европейская южная обсерватория #изучение космоса #оптический телескоп
Источник: elt.eso.org
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Китай создал материал, который маскирует ракету под пассажирский самолет
Apple хочет использовать новости для обучения своих моделей ИИ
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В США рассказали, почему российский истребитель шестого поколения МиГ-41 никогда не взлетит
102
L3Harris запускает производство спутников для отслеживания гиперзвуковых ракет
+
Apple Vision Pro ожидают в феврале
+
«Аэрофлот» объявил распродажу билетов со скидками до 50%
+
ВМС США получили первый гигантский подводный беспилотник
2
Hyperloop One остановил работу после девяти лет развития
1
GeForce RTX 5090 выйдет в 2024 году и окажется на 80% быстрее GeForce RTX 4090
25
Представлена новая компактная игровая портативная консоль Anbernic RG35XX H с выходом HDMI
1
The Conversation: российский флот в Тихом океане представляет угрозу для Запада
2
EU оценила эффективность контроля чатов, но критики считают отчет неубедительным
+
Внутри дисковода HP от 1977 года найден уникальный чип по технологии кремния на сапфировой подложке
1
Цена Brent упала ниже $79 за баррель после объявления Анголы о выходе из ОПЕК
+
Подросток-хакер, стоящий за утечками GTA 6, приговорен к пожизненному заключению в больнице
5
Триллер от Netflix получил высокую оценку на Rotten Tomatoes за рождественскую страшилку
+
20 стран, жители которых являются самыми обеспеченными в мире
1
В Европе хотят возродить секретный проект СССР "Аспарухов вал-680"
+
Спецификации и дизайн недорогого Motorola G04 раскрыли до анонса
+
В США конфискуют почти 70 000 биткоинов (3 000 000 000 долларов) у закрытого даркнет-маркетплейса
4
«Ростелеком» объявил о повышении тарифов для 4 миллионов абонентов с 1 января 2024 года
9
Иран начнёт производство транспортного самолета Simorgh, разработанного на основе Ан-140
+

Популярные статьи

Китайский космический самолет вывел на орбиту шесть "таинственных ведомых"
+
Хуситы становятся «хозяевами» в Красном море, не на шутку угрожая мировой торговле
23
Выбираем лучшие видеокарты 2023 года – почему NVIDIA досталось только одно место, а победила AMD
129
E-100 - сверхтяжелый немецкий танк массой 136 тонн, который не успел пойти в производство
10
Краткое тестирование в игре Hellblade: Senua’s Sacrifice
+
Плюсы и минусы игровой консоли Xbox series X
19
Индия успешно испытала полностью автономный БПЛА-невидимку "летающее крыло"
+
Япония представила инновационную подводную лодку, оснащенную системами вертикального пуска
+
Топ 10 компьютеров СССР по моему мнению
33
Собираем ПК для 4K гейминга - выбор не в пользу Nvidia
34

Сейчас обсуждают

Я - Константин
15:50
удивительно, но даже тигр с пантеров в половине случаев до места боя не доезжали ;)
Почему Вермахт не смог построить танк весом в 1000 т - история разработки Landkreuzer P.1000 Ratte
Truth Sееker
15:49
Громкие заявления с дивана, но сам ты конечно в этом участвовать не будешь
"В НАТО полный бардак, а русские побеждают" — В США заявили, о крупнейшем провале западного альянса
Я - Константин
15:48
МЕрседес, бмв и прочее ломается так же как ВАЗ/ГАЗ/Чери только ты наши и китайца сможешь починить даже сам, поскольку это выскотехнологичный продукт и научитесь различать технологию и технологичность,...
Почему Вермахт не смог построить танк весом в 1000 т - история разработки Landkreuzer P.1000 Ratte
Я - Константин
15:48
немецкое качество - это радость конструктора, ужас инженера и ненависть рабочих Тигры и пантеры в половине своей массы не доезжали до передовой, первый тигр был в конце 1942 брошен в бои, в первом же...
Почему Вермахт не смог построить танк весом в 1000 т - история разработки Landkreuzer P.1000 Ratte
Дмитрий Зяблов
15:46
Отправят вместе с горлынычем ублажать хряковояк.
В Исландии началось извержение вулкана Фаградальсфьядль
Дмитрий Зяблов
15:43
Кизяком для отопления на зиму запаслось? Сикеля подменяешь?
Западные СМИ удивлены тем, что на Украине кончились снаряды
Dzhereli
15:29
Молодцы, не сдулись как остальные.
Состоялся релиз True Stalker — масштабной модификации для S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat
Дмитрий Зяблов
15:26
Они ещё не визжат что их загеноцидили? Пока только заголодоморили.
В МО Украины заявили, что наберут «нужное» количество людей в ВСУ
Павел Хамлов
15:25
Теперь питание компьютера можно отключить.
Решаю характерную для Linux проблему отсутствия каталога "Program Files"
si-cat
15:24
Прежде чем что-то цЫтировать - разберись в предмете :)))
B-29 Superfortress – первый в мире стратегический бомбардировщик
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем