Китайские ученые утверждают, что разработали материал под названием «Золотая вуаль», который может обмануть системы ПВО, заставив их принять ракету за коммерческий самолет

Китай разработал новое устройство, позволяющее крылатым ракетам притворяться большими самолетами, например реактивными лайнерами, чтобы проникать в системы ПВО.

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Новый материал, названный «Золотая вуаль», относительно недорог и может быть использован для сокрытия китайских ракет, делая их похожими на большие самолеты. В этом смысле его можно считать полной противоположностью технологии стелс.

Проект, разработанный исследовательской группой на северо-западе Китая, является частью продолжающихся усилий Китая по созданию разнообразных методов для прорыва систем ПВО на первой островной цепи Гуаме. Хотя военная позиция Китая носит преимущественно оборонительный характер, некоторые китайские военные эксперты полагают, что военный потенциал Китая может служить сдерживающим фактором против иностранного вмешательства в региональные дела, такие как Тайвань или Южно-Китайское море.

«Золотая вуаль» состоит из позолоченных тонких металлических нитей, образующих сложную паутину. По данным лабораторных испытаний, это устройство может значительно улучшить радиолокационное сечение летящей цели. Оно может имитировать под определенным углом большие коммерческие самолеты, такие как Boeing 737 или Airbus A320.

Соединенные Штаты используют радиолокационные отражатели на некоторых ракетах, в том числе на приманке ADM-160 MALD. Используя градиентно-индексную оптику, американская технология помогает сделать ракеты похожими на самолеты на экранах радаров. Кроме того, военные самолеты, созданные для обеспечения скрытности, такие как истребитель F-22 и бомбардировщик B2 на декабрь 2023 года, оснащены линзами Luneburg. Эти линзы являются съемными и позволяют самолетам становиться видимыми для гражданских авиадиспетчеров, но при этом большую часть времени скрывают их истинную радиолокационную заметность.





Исследователи утверждают, что складная и поддерживающая структура технологии сделана из углеродного волокна, которое может обеспечить достаточную прочность для военной службы. «Золотая вуаль» может произвольно менять форму и размер, создавая странные узоры, которые сбивают с толку операторов компьютеров и радаров. Одним из ключевых преимуществ технологии является ее относительно низкая стоимость и вес. Хотя существуют умные и мощные передатчики, которые также могут генерировать сигналы, сбивающие с толку вражеские радары, эта технология сложна, а цена на высокопроизводительную электронику обычно очень высока.

Для изготовления устройства в основном используются недорогие материалы, легкодоступные в китайской промышленной цепочке. «Золотая вуаль» весит всего 1 кг, что значительно легче, чем большинство используемых или разрабатываемых на декабрь 2023 года отражателей. Кроме того, исследователи утверждают, что завеса может быть установлена на военных кораблях и наземных транспортных средствах, что делает ее очень универсальной. Благодаря низкой стоимости, небольшому весу и универсальности, в будущем ожидается огромный спрос на это устройство.

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«Золотая вуаль» обладает многообещающим потенциалом, но исследователи отмечают, что проблему массового производства вуали с одинаковыми характеристиками еще предстоит решить. Однако, как отмечают китайские ученые, ключом к решению этой проблемы может стать автоматизация.