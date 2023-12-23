Робот оснащен восемью регулируемыми водяными струями в центральной и головной частях, а также гибким пожарным шлангом, направляемым блоком управления на тележке с колесами

Исследователи из Японии разработали новый тип роботов, которые в перспективе могут войти в состав пожарных команд по всему миру.

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Спроектированные по подобию «летающих драконов», эти роботы предназначены для борьбы с пожарами, которые считаются слишком опасными для человеческих пожарных. Дизайн-планы воздушного робота с пожарным шлангом, получившего название Dragon Firefighter, были официально опубликованы в журнале Frontiers in Robotics and AI. Команда также опубликовала технологию как Open Science, и теперь чертежи доступны для робототехников по всему миру, что позволяет им свободно использовать планы для создания собственных Dragon Firefighter для общего блага.

В 2016 году группа исследователей из лаборатории профессора Сатоси Тадокоро в Университете Тохоку приступила к разработке подобных летающих роботов. По словам исследователей, на всех предварительных и последующих этапах разработки они сотрудничали с японскими специалистами в области пожаротушения, чтобы понять их специфические требования.

Выдвигаясь на высоту двух метров над уровнем земли, пожарный рукав Dragon Firefighter опирается на силу, создаваемую восемью регулируемыми водяными струями, расположенными в его центральной и головной частях. Конфигурация форсунки гибкая, что позволяет ей адаптироваться к направлению пламени. Эта тележка соединена с пожарной машиной, оснащенной внушительным 14 тыс. литровым резервуаром для воды, через подающий трубопровод.

Функционируя со скоростью 6,6 литра в секунду, форсунки выбрасывают воду под давлением до одного мегапаскаля. В наконечник шланга встроена комбинация традиционной камеры и тепловизионной камеры, облегчающая идентификацию и определение местоположения пожара. По словам команды, эта технологическая интеграция расширяет возможности Dragon Firefighter по борьбе с пожарами.

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После получения первых отзывов ученые продолжили работу над улучшением конструкции робота. Например, исследовательская группа обнаружила, что первоначальный механизм пассивного демпфирования, предназначенный для смягчения колебаний корпуса Dragon Firefighter, оказался непрактичным из-за длительного времени подготовки к полету. Кроме того, было замечено, что тепло, исходящее от пожара, может вызвать неблагоприятную пластическую деформацию гофрированной трубы, используемой для наружного применения, в которой размещены водяной шланг и электрические кабели.