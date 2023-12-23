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devchidable
Книга рекордов Гиннесса назвала древний Паратетис самым большим озером в истории
Около 9,75-7,65 млн лет назад озеро высохло, что привело к падению уровня воды примерно на 250 м, отмечается в исследовании.

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Книга рекордов Гиннесса наконец-то признала Паратетис, существовавший примерно 11 млн лет назад, самым большим озером в истории. Основанием для этого послужило исследование доктора Дэна Палку, опубликованное в июне 2021 года, в котором изучалось крупнейшее мега-озеро, образовавшееся в Евразии в период позднего миоцена.

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Паратетис было самым большим озером, когда-либо существовавшим на Земле, его площадь составляла около 2,8 млн кв км, а объем - около 1,77 млн куб км воды. Кроме того, Паратетис располагался по всей Европе, простираясь от Альп до Центральной Азии. Его остатки можно найти в некоторых геологических образованиях, например, в скалах, выходящих на Черное море, в частности, на мысе Калиакра в Болгарии.

Книга рекордов Гиннесса гласила, что за 5 млн лет своего существования сочетание климатических изменений и тектонической активности резко уменьшило размер Мегалаке Паратетис. Этот водоем образовался из моря Паратетис, которое оказалось геологически изолированным от мирового океана и пережило значительную гидрологическую нестабильность и многочисленные случаи частичного высыхания. По мнению авторов, было четыре крупных регрессии: периоды, когда вода отступала, и эти события коррелируют с явлениями аридизации, изменениями в растительном покрове и сменой фауны на больших территориях Европы.

Результаты палеогеографических реконструкций свидетельствуют о глубоких преобразованиях в древнем озере во время этих регрессивных эпизодов. Исследование выявило основные периоды высыхания между 9,75 и 7,65 млн лет назад. В самый интенсивный период высыхания, между 7,65 и 7,9 млн лет назад, озеро потеряло более трети воды и около двух третей своей поверхности, опустившись примерно на 250 м. Массивное озеро пережило значительное сокращение как объема воды, так и площади поверхности, причем самые экстремальные события привели к потере около трети объема воды и около 70% площади поверхности.

В результате оставшаяся вода была сосредоточена в центральном соленом озере и периферийных бассейнах, лишенных соли. В то же время огромные территории площадью до 1,75 млн кв км превратились в эмерджентные земли, что способствовало развитию лесостепных ландшафтов.

Эти периоды частичного высыхания мега-озера связаны с заметными изменениями климата, пищевых сетей и ландшафтов по всей Евразии. Однако точные триггеры и механизмы этих палеоэкологических трансформаций требуют дальнейшего изучения и решения.

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#devchidable #озеро #древнее озеро #древний водоем #книга рекордов гиннесса #компонент гидросферы #паратетис #подземные источники
Источник: guinnessworldrecords.com
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