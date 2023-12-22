Larian выпустила очередной хотфикс для Baldur’s Gate 3, который стал уже пятнадцатым по счету.

Такие масштабные игры, как левиафан Baldur's Gate 3 от Larian, состоят из бесчисленных взаимосвязанных частей, скрепленных технологическими премудростями и молитвами, которые никогда не перестанут игроков удивлять.

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Даже после нескольких лет работы в Early Access, пяти крупных патчей и 15 исправлений с момента запуска в августе 2023 года, в игре оставались еще множество различных багов. На 22 декабря 2023 года в Baldur's Gate 3 все еще остаются ошибки, которые необходимо устранить, но игра уже действительно кажется первой ролевой игрой нового поколения. Одна из ошибок, которая мучила миллионы геймеров с момента запуска была исправлена: речь идет о компаньонах, которые иногда не могут правильно прыгать за персонажем игрока.

Любой, кто хоть какое-то время играл в Baldur's Gate 3, наверняка сталкивался с небольшим неудобством, когда один компаньон не может следовать за отрядом, преодолевая небольшой уклон или неровную местность. Зачастую это слабый персонаж с ловкостью, который не может запустить себя автоматически, но вполне способен преодолеть разрыв, как только игрок возьмет на себя непосредственное управление. Это существенное исправление, вероятно, сотворит чудеса с общим кровяным давлением геймеров.





Вышло исправление #15, которое исправляет различные сбои и блокировки. Устранена проблема с памятью, которая могла возникнуть при закрытии контейнеров с помощью контроллера, что должно еще больше повысить производительность. Остальное довольно специфично и, скорее всего, касается только геймеров, погруженных в лихорадку Baldur's Gate.

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Также была решена проблема, которую игровая студия Larian игриво окрестила проблемой Пиннокио. По описанию разработчиков, она заключалась в том, что носы (и щеки) персонажей растягивались в кинематографе. У некоторых же игроков на PlayStation 5 также персонажи теряли свои глазные яблоки, превращая глазницы в ямы из плоти.