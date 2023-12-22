В рамках The Game Awards шведская студия 10 Chambers анонсировала новую игру под названием Den of Wolves.

В игре, работа над которой велась более двух лет, большое внимание уделяется созданию мира и развитию сюжета.

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Город Мидуэй, возникший в результате хаоса, вызванного взломом искусственного интеллекта, теперь управляется корпорациями, отражая антиутопическое будущее, характеризующееся разгулом капитализма поздней стадии. Игроки населяют подземные районы города, ориентируясь в мире без личности и официальных документов, стремясь подняться по криминальной лестнице на черном рынке подработок.





Den of Wolves выйдет в раннем доступе на ПК через Steam, а в будущем планируется совместимость с консолями. Однако конкретная дата выхода на декабрь 2023 года пока не сообщается.

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Цель игры - предложить уникальный опыт ограблений в ярко выраженном сеттинге ближайшего будущего, где геймеры исследуют мир, сформированный доминированием корпораций и технологическими потрясениями.