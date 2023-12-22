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MSI представили новые ноутбуки серии Prestige 16 AI
Компания MSI, лидер в производстве ноутбуков премиум-класса, объявила о выпуске новой серии Prestige 16 AI, что знаменует собой значительный шаг в эпоху технологий искусственного интеллекта.

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Тайваньская компания MSI анонсировала свои новейшие ноутбуки серии Prestige 16 AI. Сообщается, что они будут доступны покупателям в 2024 году.

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Недавно анонсированная серия Prestige 16 AI от MSI оснащена процессором Intel Core Ultra 9, графическим процессором NVIDIA GeForce RTX 4070 и весит 1,5 кг. Устройство имеет корпус из магниево-алюминиевого сплава и оснащено батареей емкостью 99,9 Вт/ч с поддержкой быстрой зарядки PD 3.1 140 Вт. Среди других примечательных особенностей - новые OLED-дисплеи с соотношением сторон 16:10, различные порты ввода/вывода и новейшая технология подключения Wi-Fi 7. Кроме того, для более эффективного выполнения задач, связанных с искусственным интеллектом, ноутбуки будут оснащаться процессором MSI AI Engine.

На выбор предлагается два дисплея - 16″ UHD+ (3840 x 2400 пикселей) и 16″ QHD+ (2560 x 1600 пикселей). Клавиатура с одной подсветкой (белая), сканер отпечатков пальцев, ИК-вебкамера, затвор веб-камеры, замок Кенсингтона, два динамика мощностью 2 Вт, три микрофона, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, аккумулятор емкостью 99 Вт-ч и быстрая зарядка USB Type-C PD 3.1 мощностью 140 Вт - вот другие характеристики. Что касается размеров, то модели имеют габариты 358,4 x 254,4 x 16,85~18,95 мм и весят 1,6 кг. Ноутбуки будут доступны только в цвете Stellar Gray.

Модель 16 AI Evo B1MG оснащена процессорами Intel Core Ultra 9 Processor 185H и Intel Core Ultra 7 Processor 155H и работает под управлением операционных систем Windows 11 Home / Windows 11 Pro. Модель также поддерживает до 32 Гб двухканальной оперативной памяти LPDDR5 и оснащена двумя твердотельными накопителями NVMe M.2 с интерфейсом PCIe Gen4 x4. Она также оснащена графикой Intel Arc Graphics.

В качестве дисплея используется 16″ QHD+ (2560 x 1600 пикселей) панель. Устройство также оснащено одной клавиатурой с подсветкой (белая), ИК-веб-камерой, затвором веб-камеры, замком Кенсингтона, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, двумя динамиками мощностью 2 Вт, тремя микрофонами, аккумулятором емкостью 99,9 Вт/ч и поддержкой быстрой зарядки USB Type-C PD 3.0 мощностью 100 Вт. Размеры этой модели также составляют 358,4 x 254,4 x 16,85~18,95 мм, а вес немного меньше - 1,5 кг. В продаже будет доступен только вариант цвета Stellar Gray.

Для ноутбука Prestige 13 AI Evo A1MG также доступны два варианта процессора - Intel Core Ultra 7 Processor 155H и Intel Core Ultra 5 Processor 125H, с операционными системами Windows 11 Home или Windows 11 Pro. Он оснащен до 32 Гб двухканальной оперативной памяти LPDDR5, твердотельным накопителем NVMe M.2 PCIe Gen4(x4) и графикой Intel Arc Graphics на борту.

Что касается дисплея, то он оснащен 13,3″ экраном с разрешением 2,8K (2880 x 1800 пикселей) и двумя динамиками мощностью 2 Вт и 3 микрофонами. Кроме того, устройство оснащено одной клавиатурой с подсветкой (белая), сканером отпечатков пальцев, кардридером microSD, ИК-веб-камерой, затвором веб-камеры, замком Кенсингтона, Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Кроме того, он оснащен аккумулятором емкостью 75 Вт-ч и поддерживает функцию быстрой зарядки 65 Вт Type-C PD. Он будет поставляться в цветах Stellar Gray и Pure White, его размеры составят 299 x 210 x 16,9 мм, а вес - 900 гр.

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Компания MSI официально представит все новые модели в начале 2024 года, а в продажу они поступят в марте 2024 года. Также стоит добавить, что новейший движок MSI AI Engine будет предоставлен устройствам в январском обновлении в 2024 году.

#msi #ноутбуки #технологии #искусственный интеллект #производство #ai #бренд #prestige #prestige 16 ai
Источник: msi.com
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