Судебная тяжба между Apple и Masimo остановила продажи Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra Series 2, что затронуло и старые модели.

Судебное разбирательство между технологической компанией Apple и медицинской компанией Masimo по поводу технологии мониторинга содержания кислорода в крови не только приостановило онлайн-продажи Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra Series 2, но и может затронуть владельцев старых моделей Apple Watch.

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Согласно отчету издания Bloomberg, негарантийный аппаратный ремонт нескольких моделей Apple Watch теперь недоступен для покупателей. Компания Apple также больше не сможет ремонтировать модели часов, на которые не распространяется гарантия, что может стать потенциальной головной болью для потребителей. Apple сообщила сотрудникам службы поддержки, что негарантийный аппаратный ремонт и замена всего устройства для Apple Watch Series 6 и далее (за исключением SE) будут недоступны на время действия запрета. Это означает, что если у пользователей есть часы Apple Watch, на которые закончилась гарантия, будьте осторожны, поскольку их ремонт может быть невозможен в течение некоторого времени.

Ремонт продуктов, находящихся на гарантии (или в рамках расширенной программы AppleCare Plus), не затрагивается этой ситуацией. Гурман также сообщил, что покупатели будут уведомлены, когда возобновится замена оборудования.

Apple Watch Series 9 и Ultra 2, которые на 22 декабря 2023 года недоступны в онлайн-магазине Apple в праздничный сезон, могут стать неудачей для компании. Желающие приобрести эти часы могут поспешить в физические магазины Apple, которые закончат продажу устройств после 24 декабря 2023 года.

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Сторонние ритейлеры, такие как сайты электронной коммерции и партнеры, могут продолжать продавать их. Тем не менее, есть вероятность сокращения поставок из-за спора, который связан с датчиком SpO2, встроенным в Apple Watch Series 6, 7, 8, 9, Ultra и Ultra 2. Компания Apple работает над обновлением программного обеспечения, которое позволит избежать дальнейшего нарушения патентов Masimo.