Функция проверки безопасности паролей Google для Chrome теперь будет «автоматически работать в фоновом режиме» на настольных системах.

Браузер Google Chrome повышает уровень безопасности: теперь встроенный инструмент для защиты паролей Safety Check будет автоматически работать в фоновом режиме для пользователей настольных компьютеров. Это позволит пользователям быстрее получать предупреждения о взломанных паролях и потенциальных угрозах.

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Ранее Safety Check требовал ручной активации, оставляя возможность устанавливать уязвимые пароли. Теперь же Chrome будет бдительно следить за сохраненными паролями, сравнивая их с базой данных известных утечек и нарушений в режиме реального времени.

«Проверка безопасности - мощный инструмент, но мы знаем, что люди заняты! Автоматизировав этот процесс, мы упрощаем пользователям задачу по обеспечению безопасности паролей, не заставляя их думать об этом», - сказал менеджер по продуктам Chrome Security Майк Уэст.

Но Safety Check не ограничивается только паролями. Этот фоновый страж также следит за другими потенциальными проблемами безопасности, такими как:

Вредоносные расширения: Chrome автоматически отключает расширения, которые считаются вредоносными или похищающими данные пользователя.

Устаревшие версии Chrome: Вы получите напоминание о необходимости обновить браузер до последней версии для повышения безопасности и производительности.

Слабые разрешения для сайтов: Разрешения, выданные неиспользуемым сайтам, будут автоматически аннулированы, что сведет к минимуму возможную слежку и утечку данных.

Функция автоматической проверки безопасности распространяется на пользователей настольных компьютеров Chrome по всему миру. Для того чтобы быть уверенным в безопасности на декабрь 2023 года, пользователи должны будут обновить свой браузер Google Chrome до последней версии.