Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
devchidable
Netflix выпустил тизер научно-фантастического фильма с Адамом Сэндлером в главной роли
Netflix выпустил первый тизер научно-фантастического фильма с Адамом Сэндлером в главной роли.

реклама

Поклонники были в восторге от первого взгляда на новый фильм Адама Сэндлера для Netflix «Космонавт», в котором популярный комедийный актер снова играет серьезную роль - и в фильме, который называют обязательным к просмотру.

реклама

В 24-секундном ролике Адам Сэндлер представляет чешского астронавта Якуба, который отправляется в одиночную исследовательскую миссию на край Солнечной системы. Однако все оказывается не так просто, как кажется: Якуб сталкивается с гигантским говорящим паукообразным существом по имени Хануш (его озвучивает Пол Дано), как показано на одном из недавно опубликованных изображений.

В трейлере показано, как Якуб (Сэндлер) пробирается через реку в лесу на далекой планете. Затем в клипе увеличивается масштаб лица Сэндлера, и Якуб в своем скафандре с тихим благоговением смотрит на что-то.


рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Реакция на первый тизер-трейлер фильма Netflix, выход которого намечен на март 2024 года, была в основном положительной, и поклонники поделились своим энтузиазмом по поводу возвращения звезды «Счастливчик Гилмор» и «Взрослые» Сэндлера к серьезным фильмам.

#devchidable #netflix #тизер #адам сэндлер #киноииндустрия #«космонавт» #научно-фантастический фильм
Источник: netflix.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В США рассказали, почему российский истребитель шестого поколения МиГ-41 никогда не взлетит
47
L3Harris запускает производство спутников для отслеживания гиперзвуковых ракет
+
Сообщается, что ремонтные работы над десантным кораблём "Александр Шабалин" завершились
+
Xiaomi прощается с MIUI, выпустив 3-минутное видео, показывающее эволюцию мобильной ОС
2
Японская корпорация Toshiba завершает свою историю на Токийской фондовой бирже
5
Власти США берут под контроль крипторынок – ФБР и ЦРУ смогут блокировать транзакции Tether USDT
2
Apple Vision Pro ожидают в феврале
+
Google получила 4,6 миллиарда рублей штрафа за повторный отказ удалить запрещённую в России информацию
2
Санкции США вынудили банки РФ остановить цифровизацию и вернуть традиционное обслуживание клиентов
2
Galaxy A52 5G получит обновление One UI 6 на Android 14.
+
Китайцы перепаковывают серверные процессоры Intel Xeon и продает их под своей торговой маркой
+
В следующем году ВКС России получат два модернизированных стратегических ракетоносца Ту-160М
2
Сэм Альтман из OpenAI подчеркивает важность проекта глобальной идентификации Worldcoin
1
Politico: Россия конфискует энергетические активы у недружественных стран Европы
1
Volkswagen отказывается от сенсорных экранов и возвращает настоящие кнопки
2
Tyde Open: крупнейшая в мире моторная яхта на подводных крыльях будет спущена на воду в 2024 году
2
В Британии решили пустить 30 истребителей Typhoon Tranche 1 на запчасти и не отдадут их Украине
3
ВМС США получили первый гигантский подводный беспилотник
2
В России растет зависимость рынка от товаров из Китая
4
EU оценила эффективность контроля чатов, но критики считают отчет неубедительным
+

Популярные статьи

Чудо-частица: Аксионы могут объяснить не только темную материю и темную энергию, но и кое-что еще
11
Неопределенное будущее российского гиперзвукового истребителя Миг-41 - факт или вымысел
15
Почему ИС-7 не стал успешным проектом
3
Какие игры для ПК чаще всего скачивают любители бесплатного пиратского контента в декабре 2023 года
9
Небольшое тестирование кулера Jonsbo CR-1000 v2 PRO Color
2
Выбираем лучшие процессоры 2023 года – почему нам не удалось найти идеальный процессор
30
Краткое тестирование в игре Hellblade: Senua’s Sacrifice
+
E-100 - сверхтяжелый немецкий танк массой 136 тонн, который не успел пойти в производство
8
Плюсы и минусы игровой консоли Xbox series X
16
Топ 10 компьютеров СССР по моему мнению
26

Сейчас обсуждают

Truth Sееker
15:30
У тебя опять приход случился? Зачем мне регать акк на форуме, есть есть вк
The New York Times: США обсуждают с союзниками, как направить российские активы на помощь Украине
Winssy
15:30
"CableMod сообщает, что в угловых адаптерах версии 1.1 могут присутствовать опасные дефекты" Компания CableMod сделала дефектный продукт, теперь отзывает. При чем тут сам разъем?
CableMod отзывает угловые 12VHPWR адаптеры v1.0/1.1, владельцам нужно прекратить их использование
Truth Sееker
15:28
Так Русич это российская группировка)
The New York Times: США обсуждают с союзниками, как направить российские активы на помощь Украине
Чaтo-Б0t
15:26
Вечно каклам кто-то мешает в их делишках. Но кто же это? И вот ещё один пример очередной неувязочки у скакуасов: "...Генеральный директор компании «Украинская бронетехника» Владислав Бельбас заявил, ...
Обороноспособность ВСУ под угрозой из-за аварийного моста на «красной» ветке киевского метрополитена
Подарочек
15:24
Вежлевчук Хрюнсекёрович, ты же мне обещал, что добьешь страницу с твоими банами до пяти. Почему план не выполняешь?
The New York Times: США обсуждают с союзниками, как направить российские активы на помощь Украине
Михаил Авраменко
15:22
Ну ты сравнил горстку каких-то слабоумных отморозков (воюющих, к тому же, на стороне Свинорейха) с регулярной армией РФ :-D Обнови методички уже.
The New York Times: США обсуждают с союзниками, как направить российские активы на помощь Украине
Чaтo-Б0t
15:22
>в Украине в дупе
The New York Times: США обсуждают с союзниками, как направить российские активы на помощь Украине
Артём Николаев
15:22
Так, погодите, венгры были плохие, потому что це европа. Потом хорошие, когда блокировали санкции и помощь Украине. Потом опять плохие, когда сказали, что не хотят общей границы с Россией. Теперь опят...
Венгрия блокирует сделку по оказанию помощи Украине
Дмитрий Зяблов
15:22
Твоё дупло порваное там торгуется.
Россия на 65 % осуществляет расчёты в рублях и валютах «дружественных» стран — Белоусов
KAA
15:21
А по какому принципу вы оцениваете видеокарты? Вот, например, сахар в магазине. На него цена не задрана?
GeForce RTX 5090 выйдет в 2024 году и окажется на 80% быстрее GeForce RTX 4090
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем