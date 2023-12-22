Netflix выпустил первый тизер научно-фантастического фильма с Адамом Сэндлером в главной роли.

Поклонники были в восторге от первого взгляда на новый фильм Адама Сэндлера для Netflix «Космонавт», в котором популярный комедийный актер снова играет серьезную роль - и в фильме, который называют обязательным к просмотру.

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В 24-секундном ролике Адам Сэндлер представляет чешского астронавта Якуба, который отправляется в одиночную исследовательскую миссию на край Солнечной системы. Однако все оказывается не так просто, как кажется: Якуб сталкивается с гигантским говорящим паукообразным существом по имени Хануш (его озвучивает Пол Дано), как показано на одном из недавно опубликованных изображений.

В трейлере показано, как Якуб (Сэндлер) пробирается через реку в лесу на далекой планете. Затем в клипе увеличивается масштаб лица Сэндлера, и Якуб в своем скафандре с тихим благоговением смотрит на что-то.





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Реакция на первый тизер-трейлер фильма Netflix, выход которого намечен на март 2024 года, была в основном положительной, и поклонники поделились своим энтузиазмом по поводу возвращения звезды «Счастливчик Гилмор» и «Взрослые» Сэндлера к серьезным фильмам.