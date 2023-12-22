Бессменный генеральный директор покинет компанию 29 декабря. Он руководил студией в течение 32 лет.

Бобби Котик скоро станет бывшим боссом Activision Blizzard, поскольку компания Microsoft объявила о его уходе и перестановках на руководящих постах в Xbox.

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Вряд ли это стоит праздновать, учитывая, насколько энергичное золотое рукопожатие он получит, но 29 декабря 2023 года Бобби Котик навсегда покинет Activision Blizzard. Котик проработал в Activision 32 года и несет личную ответственность за значительную часть ее раннего успеха, когда он получил контроль над активами первоначальной версии компании 80-х годов и превратил ее в гигантского издателя.

Котик, несомненно, один из самых успешных бизнесменов всех времен, но на протяжении десятилетий его репутация была репутацией жадного, воинственного хулигана, ненавидимого геймерами и собственными сотрудниками, которые неоднократно пытались отстранить его от должности. Бобби Котика часто критиковали за огромные зарплаты и бонусы, которые он сам себе назначал, даже сокращая сотни рабочих мест. Однако наибольшие споры вызвало то, как он справился со скандалом, связанным с токсичными условиями труда в Activision Blizzard.

Бобби Котик был лично замешан в одном инциденте, когда оставил голосовое сообщение с угрозой убийства одного из своих помощников, и его обвинили в том, что он сознательно преуменьшил детали более широких проблем компании перед исполнительным советом Activision Blizzard. В конечном итоге именно этот скандал позволил Microsoft купить Activision Blizzard, поскольку цена акций издателя упала, и босс Xbox Фил Спенсер сделал предложение, согласно которому Котик должен был оставаться в компании до завершения приобретения.

Теперь Котик уходит, и хотя точно неизвестно, сколько он лично заработает на сделке, тот факт, что он платил себе $30 млн в год, дает представление о масштабах.





Под руководством Бобби Котика Activision Blizzard во многих своих воплощениях была неизменным столпом видеоигр. Будь то Call of Duty, World of Warcraft, Candy Crush Saga или любая другая игра, его команды создали любимые франшизы и развлекали сотни миллионов геймеров на протяжении десятилетий.

Уход Котика приведет к перестановкам в руководстве Xbox, хотя все по-прежнему будут подчиняться недавно назначенному Мэтту Бути, который, в свою очередь, подчиняется Филу Спенсеру. Таким образом, прямой замены Котику не будет, а отдельные главы студий перейдут в подчинение Бути.

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Самым значительным изменением в связи с уходом Котика является то, что Джилл Брафф, работавшая в 90-х годах в Nintendo и Sega, возглавила все студии ZeniMax/Bethesda, а Тодд Говард и другие главы студий будут подчиняться ей.