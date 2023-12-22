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devchidable
Турецкий беспилотник Bayraktar TB3 SIHA побил рекорд
БПЛА, совершивший на данный момент 870 испытательных и тренировочных полетов, налетал в общей сложности 347 ч 28 мин.

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Турецкая компания Baykar объявила о том, что ее беспилотник Bayraktar TB3 SIHA в ходе недавних испытаний совершил впечатляющий 32-часовой полет, установив тем самым новый рекорд в семействе БПЛА Bayraktar или Bayraktar UCAV.

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21 декабря 2023 года компания Baykar опубликовала на платформе X видеоролик. Беспилотник был специально разработан для выполнения важной роли на беспилотном авианосце турецких ВМС TCG Anadolu. Кроме того, компания сообщила, что во время летных испытаний Bayraktar TB3 SIHA преодолел расстояние в 5,7 тыс. км. Судя по видеозаписям, опубликованным компанией, полет начался 19 декабря в 9:15 утра 2023 года и завершился 20 декабря в 17:15 вечера 2023 года.

Разработчиками был продемонстрирован уровень выносливости, превышающий типичный диапазон, наблюдаемый у большинства беспилотных боевых летательных аппаратов (БЛА) класса Medium Altitude Long Endurance (MALE), обычно составляющий от 24 до 27 часов. Испытание проходило в Центре летной подготовки и испытаний Чорлу, расположенном на северо-западе Турции. БЛА оснащенный двигателем PD-170 местной разработки компании TEI, установил новый рекорд в семействе БЛА Baykar Defense.  

Ранее ожидаемая продолжительность полета Bayraktar TB3 SIHA составляла 24 ч, в то время как его предшественник, беспилотник Bayraktar TB2 SIHA, имел продолжительность полета 27 ч и 3 мин.

Bayraktar TB3 SIHA обладает повышенной продолжительностью полета, ударными возможностями, а также функциями разведки, наблюдения и рекогносцировки (ISR). Первый полет состоялся 27 октября 2023 года.

Обладая размахом крыла 14 м и длиной 8,35 м, Bayraktar TB3 SIHA выдерживает максимальный взлетный вес 1,4 тыс. кг и имеет грузоподъемность 280 кг. Это заметно больше, чем у его предшественника, у которого была грузоподъемность 150 кг. Беспилотник способен нести разнообразный набор боеприпасов. Это и высокоточное оружие, такое как ракеты с лазерным наведением, и противопехотные бомбы, и противотанковые ракеты.

Помимо ударных возможностей, TB3 предназначен для выполнения задач по сбору разведданных, наблюдению и рекогносцировке. Он оснащен передовыми средствами связи за пределами прямой видимости. Эта функция позволяет беспилотнику поддерживать бесперебойную связь на больших расстояниях, что особенно полезно при работе на огромных океанских просторах. Модульная конструкция также позволяет использовать его в качестве идеальной ретрансляционной платформы.

Компания Baykar ожидает, что полное серийное производство Bayraktar TB3 SIHA начнется в 2024 году, а развертывание на борту TCG Anadolu ожидается в том же году. При этом TCG Anadolu, переданный ВМС Турции в мае 2023 года, будет играть ключевую роль в реализации этой концепции с Bayraktar TB3 SIHA.

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Сконфигурированный как десантный вертолетный док, корабль TCG Anadolu имеет большую полетную палубу с трамплином и колодезную палубу в кормовой части, что позволяет перевозить различные военные средства, включая танки, десантно-штурмовые машины, бронетранспортеры и десантные корабли для десантных операций.

#технологии #военные технологии #турция #бпла #devchidable #производство #беспилотник #baykar #bayraktar tb3 siha #турецкий беспилотник
Источник: savunmasanayist.com
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